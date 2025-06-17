Главы МИД арабских и исламских стран осудили удары Израиля по Ирану

Министры иностранных дел 20 арабских и исламских стран осудили нападение Израиля на Иран, подчеркнув, что эскалация конфликта между двумя странами опасна для всего региона. Об этом сообщает Al Arabiya.

Страны заявили о важности соблюдать свободу судоходства на международных водных путях согласно соответствующим нормам международного права и не подрывать безопасность международного судоходства.

После начала вооруженного конфликта с Израилем в Тегеране задумались о закрытии Ормузского канала — пролива на северо-западе Индийского океана, который разделяет Иран и Оман и в основном относится к территориальным водам этих двух стран. Считается одной из самых важных морских коммуникаций мира, поскольку через него осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива на азиатские рынки.

Они также отметили, что Ближний Восток следует избавить от ядерной угрозы, что никто не должен нацеливаться на ядерные объекты, которые гарантирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Министры призвали решить конфликт дипломатическим путем.

Заявление подписали Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Бахрейн, Бруней, Турция, Чад, Алжир, Коморские острова, Джибути, Саудовская Аравия, Судан, Сомали, Ирак, Оман, Катар, Кувейт, Ливия, Египет, Иран.

Израиль ударил по Ирану в ночь на 13 июня, а атаку назвал упреждающий. В Израиле заявили, что Тегеран владеет достаточным количество обогащенного урана, чтобы за несколько дней создать несколько бомб.

Иран дал ответный удар спустя 17 часов. Стороны продолжили обмениваться атаками. В понедельник, 16 июня, ЦАХАЛ объявил, что завершил первый этап военной операции «Восстающий лев» против Ирана. По информации израильских военных, за четыре дня боевых действий удалось ликвидировать более десятка высокопоставленных военных, повредить военные базы и ядерные объекты Ирана, в частности надземную часть ключевого объекта ядерной программы Ирана в Натанзе, и уничтожить часть ракетных установок.