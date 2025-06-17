 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

Главы МИД арабских и исламских стран осудили удары Израиля по Ирану

Главы МИД 20 арабских и исламских стран осудили атаку Израиля на Иран
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана

Министры иностранных дел 20 арабских и исламских стран осудили нападение Израиля на Иран, подчеркнув, что эскалация конфликта между двумя странами опасна для всего региона. Об этом сообщает Al Arabiya.

Страны заявили о важности соблюдать свободу судоходства на международных водных путях согласно соответствующим нормам международного права и не подрывать безопасность международного судоходства.

После начала вооруженного конфликта с Израилем в Тегеране задумались о закрытии Ормузского канала — пролива на северо-западе Индийского океана, который разделяет Иран и Оман и в основном относится к территориальным водам этих двух стран. Считается одной из самых важных морских коммуникаций мира, поскольку через него осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива на азиатские рынки.

Они также отметили, что Ближний Восток следует избавить от ядерной угрозы, что никто не должен нацеливаться на ядерные объекты, которые гарантирует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Министры призвали решить конфликт дипломатическим путем.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Заявление подписали Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Бахрейн, Бруней, Турция, Чад, Алжир, Коморские острова, Джибути, Саудовская Аравия, Судан, Сомали, Ирак, Оман, Катар, Кувейт, Ливия, Египет, Иран.

Израиль ударил по Ирану в ночь на 13 июня, а атаку назвал упреждающий. В Израиле заявили, что Тегеран владеет достаточным количество обогащенного урана, чтобы за несколько дней создать несколько бомб.

Иран дал ответный удар спустя 17 часов. Стороны продолжили обмениваться атаками. В понедельник, 16 июня, ЦАХАЛ объявил, что завершил первый этап военной операции «Восстающий лев» против Ирана. По информации израильских военных, за четыре дня боевых действий удалось ликвидировать более десятка высокопоставленных военных, повредить военные базы и ядерные объекты Ирана, в частности надземную часть ключевого объекта ядерной программы Ирана в Натанзе, и уничтожить часть ракетных установок.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео

Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели

Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе

В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США

Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Израиль Иран конфликт
Материалы по теме
МИД призвал россиян в Израиле и Иране не приближаться к военным объектам
Политика
Ормузский пролив: значение, контроль и роль Ирана
База знаний
ЦАХАЛ объявила о завершении первого этапа военной операции против Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
«Радио Судного дня» передало четыре новых сообщения Политика, 03:35
Трамп досрочно покинет саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке Политика, 03:31
Собянин сообщил об отражении атаки дронов на подлете к Москве Политика, 03:27
Журналист Fox News сообщил о созыве Трампом Совета нацбезопасности Политика, 03:24
Третий за ночь аэропорт России приостановил полеты Политика, 03:10
Главы МИД арабских и исламских стран осудили удары Израиля по Ирану Политика, 02:42
Ультраправые в Австрии потребовали объяснить визит Зеленского Политика, 02:31
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
NYT рассказала о первых шагах Киева по реализации ресурсной сделки с США Политика, 02:26
В Тегеране прозвучали взрывы Политика, 02:12
Трамп призвал всех немедленно покинуть Тегеран Политика, 01:49
В аэропортах Калуги и Тамбова ограничили полеты Политика, 01:05
Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве Политика, 00:53
Трамп объяснил, почему не вводит санкции против России Политика, 00:27
Почему клубы жалуются на условия на чемпионате мира Спорт, 00:07