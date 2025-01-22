Осужденный за покушение на Прилепина попросил лишить его паспорта России

Александр Пермяков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Александр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина, попросил суд лишить его российского гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

У Пермякова кроме российского есть еще паспорт Украины. Свое желание он озвучил во время рассмотрения жалобы на приговор в апелляционном суде.

«Пермяков просит лишить его российского гражданства, так как гражданином России себя не считает», — говорится в документе.

Осужденный указал, что получил паспорт только для передвижения по территории страны и совершения преступлений. Суд оставил ходатайство без рассмотрения, а также оставил в силе пожизненный приговор, который Пермяков пытался обжаловать.

В сентябре 2024 года он был признан виновным в организации подрыва машины писателя и политика Захара Прилепина.

От взрыва бомбы погиб помощник Прилепина Александр Шубин, сам писатель был ранен. Пермяков признался, что был завербован Службой безопасности Украины, которая снабдила его средствами связи, боеприпасами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.