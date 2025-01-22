Осужденный за покушение на Прилепина попросил лишить его паспорта России
Александр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина, попросил суд лишить его российского гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
У Пермякова кроме российского есть еще паспорт Украины. Свое желание он озвучил во время рассмотрения жалобы на приговор в апелляционном суде.
«Пермяков просит лишить его российского гражданства, так как гражданином России себя не считает», — говорится в документе.
Осужденный указал, что получил паспорт только для передвижения по территории страны и совершения преступлений. Суд оставил ходатайство без рассмотрения, а также оставил в силе пожизненный приговор, который Пермяков пытался обжаловать.
В сентябре 2024 года он был признан виновным в организации подрыва машины писателя и политика Захара Прилепина.
От взрыва бомбы погиб помощник Прилепина Александр Шубин, сам писатель был ранен. Пермяков признался, что был завербован Службой безопасности Украины, которая снабдила его средствами связи, боеприпасами и поддельным удостоверением личности на имя гражданина Казахстана.
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