Премьер немецкой Тюрингии допустил возобновление поставок газа из России
Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия и член партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Марио Фойгт допустил возможность возобновления поставок российского газа в Германию. Об этом он заявил в интервью Berliner Zeitung.
«Это возможно», — ответил Фогт на соответствующий вопрос журналиста.
Главным условием возобновления поставок российского газа премьер назвал окончание конфликта на Украине, для чего, по его мнению, потребуются серьезные дипломатические усилия.
1 января 2025 года были остановлены поставки российского газа в Европу по единственному маршруту, через Украину, после окончания срока действия пятилетнего контракта на транзит. Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года заявил, что Москва никогда не отказывалась от импорта топлива в ЕС и выступала за деполитизацию экономики.
В конце марта сопредседатель немецкой партии социал-демократов (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия не планирует возвращаться к поставкам российского газа. По его мнению, Берлин не должен попасть в зависимость от импорта топлива из России даже после окончания конфликта на Украине.
В феврале издание Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что власти страны хотят «дать новую жизнь» трубопроводу «Северный поток-2». Глава МИД России Сергей Лавров заявил о переговорах по восстановлению «Северных потоков». В Еврокомиссии эти сведения не подтвердили.
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