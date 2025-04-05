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Политика ,  
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Премьер немецкой Тюрингии допустил возобновление поставок газа из России

Марио Фойгт
Марио Фойгт (Фото: Martin Schutt / dpa / Global Look Press)

Премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия и член партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Марио Фойгт допустил возможность возобновления поставок российского газа в Германию. Об этом он заявил в интервью Berliner Zeitung.

«Это возможно», — ответил Фогт на соответствующий вопрос журналиста.

Главным условием возобновления поставок российского газа премьер назвал окончание конфликта на Украине, для чего, по его мнению, потребуются серьезные дипломатические усилия.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

1 января 2025 года были остановлены поставки российского газа в Европу по единственному маршруту, через Украину, после окончания срока действия пятилетнего контракта на транзит. Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года заявил, что Москва никогда не отказывалась от импорта топлива в ЕС и выступала за деполитизацию экономики.

В конце марта сопредседатель немецкой партии социал-демократов (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия не планирует возвращаться к поставкам российского газа. По его мнению, Берлин не должен попасть в зависимость от импорта топлива из России даже после окончания конфликта на Украине.

В феврале издание Handelsblatt со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что власти страны хотят «дать новую жизнь» трубопроводу «Северный поток-2». Глава МИД России Сергей Лавров заявил о переговорах по восстановлению «Северных потоков». В Еврокомиссии эти сведения не подтвердили.

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