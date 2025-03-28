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Война санкций ,  
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Еврокомиссия не подтвердила переговоры о возрождении «Северных потоков»

Сюжет
Война санкций
Урсула фон дер Ляйен и&nbsp;Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц (Фото: Chris Emil Janssen / imago-images.de / Global Look Press)

Еврокомиссия не располагает информацией о переговорах ее президента Урсулы фон дер Ляйен с будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу восстановления поставок газа по газопроводам системы «Северный поток». Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паола Пиньо на брифинге в Брюсселе.

«Я не знаю, поднималась ли эта тема между господином Мерцем и президентом фон дер Ляйен, и мы можем подтвердить нашу приверженность отказу от ископаемого топлива из России», — ответила Пиньо на вопрос, вела ли фон дер Ляйен переговоры с Мерцем на фоне желания России возродить «Северные потоки».

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен уточнила, что «Северный поток-2» — это предприятие частных компаний и Еврокомиссия не имеет никакого участия в проекте как таковом.

Politico узнала о возмущении в Европе из-за обсуждения «Северных потоков»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В феврале 2025 года Handelsblatt со ссылкой на источники в немецких правительственных и отраслевых кругах сообщила, что власти Германии обдумывают вариант «дать новую жизнь» трубопроводу «Северный поток-2».

Речь идет о потенциальном использовании газопровода для импорта водорода из Финляндии или даже возможных поставок газа из России в случае урегулирования конфликта на Украине. Правительство Германии отрицало, что есть планы на «Северный поток-2», но источники заявили, что немецкие власти не хотят оставлять будущее трубопровода «на волю случая».

В марте Лавров сообщил, что Россия обсуждает восстановление трубопроводов проекта «Северный поток». Лавров назвал интересным такое развитие событий, при котором США заставят Евросоюз не отказываться от российского газа, но счел его «каким-то сюрреализмом».

Позже Politico со ссылкой на источники среди евродипломатов сообщило, что некоторые страны — члены Евросоюза возмущены тем, Россия и США обсуждают восстановление газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» без их участия. Источники Politico заявили, что обсуждения «Северных потоков» должны быть «строго европейским вопросом».

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Еврокомиссия Северный поток Германия
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Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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