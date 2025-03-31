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Политика ,  
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В Германии отвергли возможность возобновления импорта российского газа

Сопредседатель СДПГ Клингбайль: Германия отвыкла от российского газа
Германия не собирается возвращаться к поставкам российского газа, поскольку уже отвыкла от них за время украинского конфликта, уверен сопредседатель СДПГ и главный кандидат на пост главы Минфина ФРГ
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Германия отвыкла от поставок российского газа и не планирует к ним возвращаться, заявил сопредседатель партии социал-демократов (СДПГ) Ларс Клингбайль, его слова передает Bloomberg.

Авторы материала отмечают, что на фоне переговорного процесса по Украине появились «циркулирующие спекуляции о возобновлении поставок трубопроводного газа из России», который может помочь восстановлению немецкой экономики.

Клингбайль, которого Bloomberg называет главным претендентом на пост следующего министра финансов, считает эти сообщения необоснованными.

По словам сопредседателя СДПГ, Германия должна избегать попадания в зависимость от импорта российских энергоносителей даже после окончания конфликта на Украине. Политик добавил, что сегодня Берлин и Москва далеки от нормализации отношений из-за боевых действий на Украине.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

До этого в феврале Handelsblatt со ссылкой на источники в немецких правительственных и отраслевых кругах сообщила, что власти Германии обдумывают вариант «дать новую жизнь» трубопроводу «Северный поток-2». Издание сообщило, что Берлин рассматривает использование газопровода для импорта водорода из Финляндии или поставок газа из России в случае урегулирования конфликта на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также сообщил, что Россия обсуждает восстановление трубопроводов проекта. Однако Еврокомиссия не подтвердила переговоры о возрождении «Северных потоков».

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Дарья Лебедева
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