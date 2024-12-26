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Политика ,  
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Путин заявил, что Россия всегда выступала за поставки газа в Европу

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита ЕАЭС, заявил, что Россия всегда выступала за поставки газа в Европу и деполитизацию экономики. Видео с записью сессии вопросов и ответов опубликовала пресс-служба Кремля.

«По поводу договоренностей в сфере энергетики: мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы же не отказывались никогда от поставок в Европу», — сказал Путин журналистам в ответ на вопрос о поставках газа в Словакию.

Президент напомнил, что есть действующий маршрут поставки газа через Польшу, однако Варшава закрыла его. «Достаточно только кнопку включить, и все, и пойдет через территорию Польши. <...> Пожалуйста — включите завтра, мы будем поставлять», — добавил Путин.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Еще один маршрут, по которому можно поставлять газ в Европу, сохранился через Украину. По словам Путина, Россия оплачивала поставки газа, несмотря на конфликт. «Потом почему-то кому-то в голову там в Киеве пришло, что это надо закрыть», — пояснил он.

За несколько дней до этого выступления Путина в Москву приезжал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он объяснил свой визит стремлением получить «газ по нормальным ценам». Словацкий премьер-министр также поднимал тему транзита газа через Украину и отмечал, что отказ Киева поставлять российский газ в Европу испортит отношения Словакии с ЕС.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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