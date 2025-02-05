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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Handelsblatt узнал об идее «дать новую жизнь» «Северному потоку-2»

Handelsblatt: в Германии обсуждают использование «Северного потока-2»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Рассматриваются использование газопровода для импорта водорода из Финляндии и поставки газа из России в случае урегулирования конфликта на Украине. В Кремле говорили, что поставки по целой трубе можно начать «моментально»
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Власти Германии обдумывают вариант «дать новую жизнь» трубопроводу «Северный поток-2», одна нитка которого была повреждена при подрыве в сентябре 2022 года, пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в немецких правительственных и отраслевых кругах.

Речь идет о потенциальном использовании газопровода для импорта водорода из Финляндии или даже возможных поставок газа из России в случае урегулирования конфликта на Украине. Одним из возможных вариантов использования инфраструктуры «Северного потока-2» Handelsblatt называет проект «Балтийского морского водородного трубопровода» (BHC), над которым работают компании из Швеции, Финляндии и Дании и который предполагает поставки водорода из Финляндии в Германию. В консорциуме трех компаний считают строительство нового трубопровода «крайне затратным», а использование «Северного потока-2» — «осмысленным». При последнем сценарии к трубопроводу может быть подведена отдельная ветка из Финляндии, чтобы затем газ шел по оставшемуся участку в Германию.

Правительство Германии отрицает, что есть планы на «Северный поток-2», но источники говорят, что немецкие власти не хотят оставлять будущее трубопровода «на волю случая».

Газета напоминает, что в начале января швейцарский суд продлил до 9 мая 2025 года мораторий на банкротство компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока-2». Суд вынес решение на фоне подготовки в Германии к парламентским выборам, которые должны состояться 23 февраля. Источники Handelsblatt оценили очередное продление срока как подарок федеральному правительству, поскольку оно получит возможность влиять на будущее газопровода.

В случае если к 9 мая способы использовать трубопровод не будут найдены, компания Nord Stream 2 AG будет ликвидирована. Это грозит немецким компаниям, вложившим средства в проект, финансовыми потерями, отмечает газета. Ликвидация скажется и на немецких налогоплательщиках, поскольку один из инвесторов, компания Uniper, находится в государственной собственности, уточняет издание.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому из них была остановлена в тот момент для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. В результате из четырех ниток три оказались повреждены. В Nord Stream AG констатировали беспрецедентные разрушения и отказывались прогнозировать сроки восстановления газопроводов.

ФСБ квалифицировала произошедшее как акт международного терроризма. Изначально расследованием занимались Германия, Швеция и Дания, однако две последние страны его прекратили в феврале 2024 года. Россию к разбирательству не допустили.

Москва считает причастными к инциденту США и Великобританию. Президент Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности «неких украинцев».

Президент Сербии Александр Вучич предполагал, что «Северный поток» заработает, если его купят американцы. Выдать ему лицензию на участие в торгах, если на них выставят «Северный поток-2», в частности, просил американский инвестор Стивен Линч. В Кремле ответили, что российская сторона не выражала желания продать трубопровод. «Северный поток-2» не нуждается в восстановлении, так как есть целая труба и по ней можно «моментально» запустить поставки, однако Германия предпочитает покупать газ из других источников и дороже, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Северный поток 2 Германия газопровод Финляндия
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