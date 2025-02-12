Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного роста

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Руководство ЕС рассматривает возможность временного ограничения цен на газ, которые достигли двухлетнего максимума, пишет Financial Times и Bloomberg со ссылкой на источники.

Еврокомиссия готовится через две недели, 26 февраля, представить план по повышению конкурентоспособности ЕС в промышленной сфере и обеспечению доступной энергии.

Обсуждение, несмотря на раннюю стадию этого процесса, вызвало острую реакцию со стороны профильного бизнеса, который предостерег от подрыва доверия к европейскому рынку со стороны поставщиков топлива.

«Мы считаем, что эта мера, если она будет объявлена, может иметь далеко идущие негативные последствия для стабильности европейских энергетических рынков и безопасности поставок по всему континенту», — говорилось в обращении к Еврокомиссии со стороны 11 бизнес-ассоциаций. В это число вошли Ассоциацию европейских энергетических бирж Europex и группа по финансовым рынкам AFME.

По версии авторов обращения, ограничение спровоцирует переход «мирового газового сообщества к другим, неограниченным и, следовательно, более репрезентативным базовым ценам, которые в основном устанавливаются за пределами ЕС».

Три года назад, в разгар энергетического кризиса, последовавшего за началом Россией военной операции на Украине и масштабных санкций, в ЕС впервые ввели ограничение газовых цен. Лимит действовал в случае, если цены превышали €180 за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и если они были как минимум на €35 за мегаватт-час выше цен на мировом рынке. Механизм так и не был применен, цены остались ниже этого уровня.

Вернуться к этой идее предложил бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в прошлогоднем докладе о конкурентоспособности. Он призвал ограничить возможности для спекуляций и посоветовал регуляторам ЕС по примеру США применять лимиты и «динамические ограничения», топливные цены отклоняются от среднемировых.

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