 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного роста

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Руководство ЕС рассматривает возможность временного ограничения цен на газ, которые достигли двухлетнего максимума, пишет Financial Times и Bloomberg со ссылкой на источники.

Еврокомиссия готовится через две недели, 26 февраля, представить план по повышению конкурентоспособности ЕС в промышленной сфере и обеспечению доступной энергии.

Обсуждение, несмотря на раннюю стадию этого процесса, вызвало острую реакцию со стороны профильного бизнеса, который предостерег от подрыва доверия к европейскому рынку со стороны поставщиков топлива.

«Мы считаем, что эта мера, если она будет объявлена, может иметь далеко идущие негативные последствия для стабильности европейских энергетических рынков и безопасности поставок по всему континенту», — говорилось в обращении к Еврокомиссии со стороны 11 бизнес-ассоциаций. В это число вошли Ассоциацию европейских энергетических бирж Europex и группа по финансовым рынкам AFME.

Сербия отказалась «отнимать» долю России в нефтегазовом гиганте Балкан
Бизнес
Фото:BalkansCat / Shutterstock

По версии авторов обращения, ограничение спровоцирует переход «мирового газового сообщества к другим, неограниченным и, следовательно, более репрезентативным базовым ценам, которые в основном устанавливаются за пределами ЕС».

Три года назад, в разгар энергетического кризиса, последовавшего за началом Россией военной операции на Украине и масштабных санкций, в ЕС впервые ввели ограничение газовых цен. Лимит действовал в случае, если цены превышали €180 за мегаватт-час в течение трех рабочих дней и если они были как минимум на €35 за мегаватт-час выше цен на мировом рынке. Механизм так и не был применен, цены остались ниже этого уровня.

Вернуться к этой идее предложил бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в прошлогоднем докладе о конкурентоспособности. Он призвал ограничить возможности для спекуляций и посоветовал регуляторам ЕС по примеру США применять лимиты и «динамические ограничения», топливные цены отклоняются от среднемировых.

Материал дополняется.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз цены на газ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Минобороны назвало цели ночного ракетного удара по УкраинеПолитика, 12:25
В «Дикси» опровергли информацию о продаже пирожков с ртутьюОбщество, 12:23
Глава МИД Венгрии рассказал о новом способе оплаты за российский газПолитика, 12:18
Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного ростаЭкономика, 12:16
Президент Pride Fitness: «Будущее — за VR и ментальным фитнесом»Отрасли, 12:11
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:10
Овечкин решил готовиться к возобновлению сезона НХЛ в МайамиСпорт, 12:10
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Минобороны назвало цели ночного группового ракетного удара по Украине⁠Политика, 12:06
Тарасова прокомментировала отставку Винер: «Таким людям замены нет»Спорт, 12:02
Бизнес-партнер по ООО умирает. Почему нельзя пускать события на самотекPro, 11:54
Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП с фурой и микроавтобусомОбщество, 11:53
Курс доллара на рынке Форекс упал почти на ₽3 и опустился ниже ₽94Инвестиции, 11:52
Дочь главного раввина России и сын раввина юга Украины поженятсяОбщество, 11:51
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 11:40