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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Лавров рассказал о диалоге насчет «Северных потоков»

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Подрыв «Северных потоков»
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Россия обсуждает восстановление трубопроводом проекта Nord Stream, заявил в интервью «Первому каналу» министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идет разговор про «Северные потоки», — сказал министр.

Лавров назвал интересным такое развитие событий, при котором США заставят Евросоюз не отказываться от российского газа, но счел его «каким-то сюрреализмом».

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому из них была остановлена в тот момент для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. В результате три из четырех ниток оказались повреждены.

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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