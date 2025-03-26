Лавров рассказал о диалоге насчет «Северных потоков»
Россия обсуждает восстановление трубопроводом проекта Nord Stream, заявил в интервью «Первому каналу» министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Сейчас, конечно, есть разногласия. Но интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идет разговор про «Северные потоки», — сказал министр.
Лавров назвал интересным такое развитие событий, при котором США заставят Евросоюз не отказываться от российского газа, но счел его «каким-то сюрреализмом».
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому из них была остановлена в тот момент для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. В результате три из четырех ниток оказались повреждены.
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