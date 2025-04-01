Несовершеннолетнего сына Кадырова назначили куратором МВД по Чечне

Адам Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Младший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров назначен куратором регионального отделения МВД России. Об этом сообщили журналисты в новостном репортаже «Вести Чеченской Республики».

После принятия поздравлений сын Кадырова назначил нового руководителя оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Чечни, а затем вручил медали героев Чечни нескольким сотрудникам.

27 марта 2025 года Адама Кадырова наградили ведомственной медалью Росгвардии «За боевое отличие». Церемония награждения прошла после торжественного собрания, посвященного Дню войск национальной гвардии России.

В декабре 2024 года председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов передал Кадырову-младшему на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского, чеченского полководца времен Кавказской войны, а в августе того же года — орден имени Ахмата Кадырова, высшую награду Чеченской Республики.

В октябре 2023 года Адам Кадыров был удостоен звания героя Чечни после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело по этому поводу не возбуждали из-за «отсутствия события преступления».

Никита Журавель сжег Коран 4 мая 2023 года около Соборной мечети в Волгограде, сообщал Следственный комитет. Затем он опубликовал видеозапись этого на подконтрольном Вооруженным силам Украины портале. По данным следствия, Журавель совершил сожжение по заданию Службы безопасности Украины и получил за это 10 тыс. руб. В феврале 2024 года суд в Грозном приговорил его к 3,5 годам колонии.