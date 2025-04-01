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Несовершеннолетнего сына Кадырова назначили куратором МВД по Чечне

Адам Кадыров
Адам Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Младший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 17-летний Адам Кадыров назначен куратором регионального отделения МВД России. Об этом сообщили журналисты в новостном репортаже «Вести Чеченской Республики».

После принятия поздравлений сын Кадырова назначил нового руководителя оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Чечни, а затем вручил медали героев Чечни нескольким сотрудникам.

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Адам Кадыров

27 марта 2025 года Адама Кадырова наградили ведомственной медалью Росгвардии «За боевое отличие». Церемония награждения прошла после торжественного собрания, посвященного Дню войск национальной гвардии России.

В декабре 2024 года председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов передал Кадырову-младшему на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского, чеченского полководца времен Кавказской войны, а в августе того же года — орден имени Ахмата Кадырова, высшую награду Чеченской Республики.

В октябре 2023 года Адам Кадыров был удостоен звания героя Чечни после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело по этому поводу не возбуждали из-за «отсутствия события преступления».

Никита Журавель сжег Коран 4 мая 2023 года около Соборной мечети в Волгограде, сообщал Следственный комитет. Затем он опубликовал видеозапись этого на подконтрольном Вооруженным силам Украины портале. По данным следствия, Журавель совершил сожжение по заданию Службы безопасности Украины и получил за это 10 тыс. руб. В феврале 2024 года суд в Грозном приговорил его к 3,5 годам колонии.

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