Адама Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие»
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам был награжден ведомственной медалью Росгвардии «За боевое отличие», сообщила в телеграм-канале пресс-служба управления Росгвардии по Чеченской Республике.
«Помощнику главы Чеченской Республики, начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адаму Кадырову была вручена ведомственная медаль Росгвардии «За боевое отличие», — говорится в сообщении ведомства.
Церемония награждения прошла после торжественного собрания, посвященного Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.
Адаму Кадырову 17 лет. В декабре 2024 года ему был передан на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского, чеченского полководца времен Кавказской войны, а в августе того же года — орден имени Ахмата Кадырова, высшую награду Чеченской Республики. В октябре 2023 года ему присвоили звание Героя Чечни после инцидента в грозненском СИЗО, когда он избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело по этому поводу не возбуждали из-за «отсутствия события преступления».
Адам Кадыров также является начальником отдела в службе безопасности главы Чечни и членом Арабского арбитражного суда.
В середине марта сын главы Чечни был награжден нагрудным знаком ОМОН «АХМАТ-Грозный».
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