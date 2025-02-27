 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда

17-летний сын Кадырова стал членом Арабского арбитражного суда

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал членом Арабского арбитражного суда, написал глава республики в своем телеграм-канале.

Вручение соответствующего удостоверения прошло во время визита сына Кадырова в составе делегации представителей Чеченской республики в Египет. Прием состоялся в штаб-квартире Арабского арбитражного суда.

«Одним из значимых итогов визита стало вручение Адаму Кадырову бессрочного удостоверения члена Арабского арбитражного суда. Также ему вручена медаль «Почетный гость Ливии», — говорится в посте.

Как сообщил глава республики, целью визита было обсуждение возможностей расширения инвестиционного сотрудничества в различных сферах. Кроме этого, ключевыми стали вопросы международного партнерства в рамках компетенции Арабского арбитражного суда.

Кадыров назвал свой «главный титул»
Политика
Рамзан Кадыров

Адаму Кадырову 17 лет. В начале декабря 2024 года ему передали на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского — это чеченский полководец, активный участник Кавказской войны. А в конце августа того же года Кадырову вручили высшую награду республики — орден имени Ахмата Кадырова.

В октябре 2023 года Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни. Это произошло после того, как подросток (на тот момент ему было 15 лет) избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело в связи с избиением не стали возбуждать из-за «отсутствия события преступления».

У сына Кадырова также есть ряд других наград. Кроме этого, в частности, является начальником отдела в службе безопасности главы Чечни.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Арбитражный суд Египет Россия Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Материалы по теме
Адам Кадыров получил на вечное хранение орден времен Кавказской войны
Политика
В Чечне ответили на сообщения о «пропаже» Кадырова
Политика
Кадыров назвал приказ Сталина о переселении чеченцев бесчеловечным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,18 (-0,76) Инвестиции, 26 фев, 17:59 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 85,93 (-0,7) Инвестиции, 26 фев, 17:59
Россияне назвали самые желанные и нежеланные профессии для своих детейОбщество, 06:00
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с оплатой в криптовалютеТехнологии и медиа, 06:00
Конгрессмены США предложили назвать штат, аэропорт и день в честь ТрампаПолитика, 05:54
Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного судаПолитика, 05:27
Бразилия сообщила об институциональных проблемах БРИКС из-за расширенияПолитика, 04:59
Жан-Пьер обвинила «расстрельную команду» демократов в проигрыше БайденаПолитика, 04:55
Politico узнал о «трате времени» Макрона по гарантиям США для УкраиныПолитика, 04:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин заявил о намерении России и дальше развивать силы спецоперацийПолитика, 03:56
Сын владельца «Крокуса» назвал сумму ущерба от терактаБизнес, 03:38
Эксперт напомнил о меньшем размере пенсии в мартеЭкономика, 03:29
В результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области погиб мужчинаПолитика, 02:59
ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложниковПолитика, 02:46
Трамп отозвал разрешение на поставки нефти из ВенесуэлыЭкономика, 02:45
Козловский заявил о победе над просившим проверить его на экстремизмПолитика, 01:57