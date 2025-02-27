Адам Кадыров стал членом Арабского арбитражного суда

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал членом Арабского арбитражного суда, написал глава республики в своем телеграм-канале.

Вручение соответствующего удостоверения прошло во время визита сына Кадырова в составе делегации представителей Чеченской республики в Египет. Прием состоялся в штаб-квартире Арабского арбитражного суда.

«Одним из значимых итогов визита стало вручение Адаму Кадырову бессрочного удостоверения члена Арабского арбитражного суда. Также ему вручена медаль «Почетный гость Ливии», — говорится в посте.

Как сообщил глава республики, целью визита было обсуждение возможностей расширения инвестиционного сотрудничества в различных сферах. Кроме этого, ключевыми стали вопросы международного партнерства в рамках компетенции Арабского арбитражного суда.

Адаму Кадырову 17 лет. В начале декабря 2024 года ему передали на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского — это чеченский полководец, активный участник Кавказской войны. А в конце августа того же года Кадырову вручили высшую награду республики — орден имени Ахмата Кадырова.

В октябре 2023 года Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни. Это произошло после того, как подросток (на тот момент ему было 15 лет) избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело в связи с избиением не стали возбуждать из-за «отсутствия события преступления».

У сына Кадырова также есть ряд других наград. Кроме этого, в частности, является начальником отдела в службе безопасности главы Чечни.