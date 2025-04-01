Бербок призвала США не поддаваться «тактике затягивания времени» Путина
США не должны быть введены в заблуждение «тактикой затягивания времени» президента России Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Анналена Бербок во время визита в Киев. Ее слова передает Reuters.
«На предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО мы дадим понять американской стороне, что нам не следует действовать в соответствии с «тактикой затягивания времени», — говорится в заявлении, опубликованном после ее прибытия в украинскую столицу.
Она добавила, что «Путин «притворяется готовым к переговорам, но ни на миллиметр не отступает от своей позиции».
Министры иностранных дел стран НАТО должны встретиться в Брюсселе 3 и 4 апреля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 марта заявил, что Россия продолжает работу по нормализации отношений с США и разрешению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что президент России остается открытым к контактам с президентом США Дональдом Трампом.
Трамп 30 марта заявил, что «очень зол» из-за предложения Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН с целью провести выборы и подписать мирные договоренности с новыми властями. Также Трамп пригрозил новыми санкциями против российского нефтяного экспорта.
В интервью CNN 26 марта Трамп заявил, что «Россия, вероятно, тянет время» в вопросе по примирению с Украиной.
В середине марта США и Украина договорились об объявлении 30-дневного перемирия с Россией, если та даст свое согласие. Российский президент Владимир Путин рассказал, что в целом поддерживает предложение, но подчеркнул, что необходимо устранить «первопричины кризиса».
Госсекретарь США Марк Рубио 16 марта заявил, что американская сторона рассматривает временное прекращение огня как необходимый этап перед основными переговорами по завершению конфликта.
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