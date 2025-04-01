 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Бербок призвала США не поддаваться «тактике затягивания времени» Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Andrej Ivanov / Getty Images)

США не должны быть введены в заблуждение «тактикой затягивания времени» президента России Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Анналена Бербок во время визита в Киев. Ее слова передает Reuters.

«На предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО мы дадим понять американской стороне, что нам не следует действовать в соответствии с «тактикой затягивания времени», — говорится в заявлении, опубликованном после ее прибытия в украинскую столицу.

Она добавила, что «Путин «притворяется готовым к переговорам, но ни на миллиметр не отступает от своей позиции».

Белый дом заявил о недовольстве Трампа заявлениями Путина и Зеленского
Политика
Дональд Трамп

Министры иностранных дел стран НАТО должны встретиться в Брюсселе 3 и 4 апреля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 31 марта заявил, что Россия продолжает работу по нормализации отношений с США и разрешению конфликта на Украине. Он подчеркнул, что президент России остается открытым к контактам с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп 30 марта заявил, что «очень зол» из-за предложения Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН с целью провести выборы и подписать мирные договоренности с новыми властями. Также Трамп пригрозил новыми санкциями против российского нефтяного экспорта.

В интервью CNN 26 марта Трамп заявил, что «Россия, вероятно, тянет время» в вопросе по примирению с Украиной.

В середине марта США и Украина договорились об объявлении 30-дневного перемирия с Россией, если та даст свое согласие. Российский президент Владимир Путин рассказал, что в целом поддерживает предложение, но подчеркнул, что необходимо устранить «первопричины кризиса».

Госсекретарь США Марк Рубио 16 марта заявил, что американская сторона рассматривает временное прекращение огня как необходимый этап перед основными переговорами по завершению конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

В Китае назвали условие отправки миротворцев на Украину

Марин Ле Пен вынесли приговор по делу о хищении средств Европарламента

В правительстве одобрили законопроект о новом основании для признания иноагентом

Фицо назвал шуткой разговор с Урсулой фон дер Ляйен о полном идиоте

Путин подписал указ о весеннем призыве. Когда он начнется

Число погибших в Мьянме возросло до 2056 человек

Генпрокуратура попросила разрешить «Талибан» в России

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

ЦБ резко поднял официальный курс доллара

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Анналена Бербок Германия Украина Россия Военная операция на Украине Владимир Путин Дональд Трамп договоренность
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Песков оценил возможность разговора Путина с «взбешенным» Трампом
Политика
Стубб рассказал о вопросе Трампа: «Можно ли доверять Путину?»
Политика
В МИДе заявили о сожалении в странах ЕС об отказе от предложений Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 92,43 (+2,77) Инвестиции, 31 мар, 18:12 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 85,5 (+1,82) Инвестиции, 31 мар, 18:12
ЦЕРН назвал план и смету постройки первой очереди нового коллайдераТехнологии и медиа, 14:06
Путин внес дату окончания битвы за Ленинград в список Дней воинской славыОбщество, 14:02
Разработчика ChatGPT оценили в $300 млрд по итогам нового инвестраундаИнвестиции, 14:00
Forbes сообщил о 15 новых россиянах в рейтинге миллиардеровБизнес, 13:57
Бизнес перетекает в российские соцсети. Как меняет рекламу новый законPro, 13:56
Как «СИБУР ПолиЛаб» превращает полимеры в прорывные решения для экономикиОтрасли, 13:54
Карпин призвал «убрать иллюзии» в вопросе участия сборной в ЧМ-2026Спорт, 13:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремль заявил о готовности восстановить отношения с теми, кто этого хочетПолитика, 13:46
На МКАДе столкнулись пять машин. ВидеоОбщество, 13:45
Путин 1 апреля проведет внеплановое совещание Совбеза РоссииПолитика, 13:42
Лавров анонсировал саммит России и КитаяПолитика, 13:40
Евросоюз пообещал «много козырей» в ответ на торговые пошлины ТрампаПолитика, 13:37
Единороссы обсудили включение военных в думскую «тройку»Политика, 13:37
Минздрав доработал проект правил освидетельствования водителейОбщество, 13:36