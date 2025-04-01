Бербок призвала США не поддаваться «тактике затягивания времени» Путина

Анналена Бербок (Фото: Andrej Ivanov / Getty Images)

США не должны быть введены в заблуждение «тактикой затягивания времени» президента России Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Анналена Бербок во время визита в Киев. Ее слова передает Reuters.

«На предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО мы дадим понять американской стороне, что нам не следует действовать в соответствии с «тактикой затягивания времени», — говорится в заявлении, опубликованном после ее прибытия в украинскую столицу.

Она добавила, что «Путин «притворяется готовым к переговорам, но ни на миллиметр не отступает от своей позиции».



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