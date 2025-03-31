Песков оценил возможность разговора Путина с «взбешенным» Трампом

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Россия продолжает работу с США по нормализации двусторонних отношений и разрешению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он планирует созвониться с Путиным.

Трамп накануне, 30 марта, заявил, что «очень зол» и «взбешен» из-за предложения Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Республиканец сказал, что на этой неделе позвонит Путину, а также пригрозил новыми ограничениями против российского нефтяного экспорта.

«Работа эта ведется [по Украине и двусторонним отношениям]. Пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были бы вам сообщить, нет. Это процесс все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции. Президент остается открытым абсолютно к контактам с президентом Трампом. Поэтому по мере необходимости их разговор будет весьма оперативно организован», — отметил Песков.

Он добавил, что в графике на эту неделю разговор Путина и Трампа не зафиксирован.

Как заявил Трамп, если он поймет, что прекращение огня на Украине сорвется «по вине России», то в отношении российской нефти будут введены вторичные пошлины и те, кто закупает нефть у Москвы, не смогут вести бизнес в США, объяснил президент. По его словам, «25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы» будут введены в течение месяца, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

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