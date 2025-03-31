 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков оценил возможность разговора Путина с «взбешенным» Трампом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Россия продолжает работу с США по нормализации двусторонних отношений и разрешению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он планирует созвониться с Путиным.

Трамп накануне, 30 марта, заявил, что «очень зол» и «взбешен» из-за предложения Путина ввести на Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Республиканец сказал, что на этой неделе позвонит Путину, а также пригрозил новыми ограничениями против российского нефтяного экспорта.

«Работа эта ведется [по Украине и двусторонним отношениям]. Пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были бы вам сообщить, нет. Это процесс все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции. Президент остается открытым абсолютно к контактам с президентом Трампом. Поэтому по мере необходимости их разговор будет весьма оперативно организован», — отметил Песков.

Он добавил, что в графике на эту неделю разговор Путина и Трампа не зафиксирован.

Трамп раскрыл, введет ли вторичные пошлины против России
Политика
Дональд Трамп

Как заявил Трамп, если он поймет, что прекращение огня на Украине сорвется «по вине России», то в отношении российской нефти будут введены вторичные пошлины и те, кто закупает нефть у Москвы, не смогут вести бизнес в США, объяснил президент. По его словам, «25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в Соединенных Штатах, вторичные тарифы» будут введены в течение месяца, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Материал дополняется

Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых

Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом

Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России

В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве

Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании

Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Минобороны сообщило об уничтожении 150 украинских беспилотников за суткиПолитика, 13:38
Крупнейшие протесты в Турции за 10 лет. ФоторепортажПолитика, 13:30 
Двух жителей Приморья будут судить за совершенное 29 лет назад убийствоОбщество, 13:29
В ФРГ предложили заморозить финансирование стран, мешающих ЕСПолитика, 13:24
Какие возможности открывают для бизнеса из России рынок и экономика ИндииОтрасли, 13:21
Кабмин одобрил законопроект о новом основании для признания иноагентомПолитика, 13:21
Песков оценил возможность разговора Путина с «взбешенным» ТрампомПолитика, 13:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пользователи устали от сложных паролей. Как компании избавиться от нихPro, 13:20
Минобороны заявило о продолжении ударов ВСУ по российской энергетикеПолитика, 13:10
Марин Ле Пен отстранили от участия в выборахПолитика, 13:08
У стрелявшего по полицейским в Мурманске нашли украинский ИННОбщество, 13:04
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 13:00
WTA сменила флаг бывшей первой ракетки России на австралийскийСпорт, 12:56
СК рассказал, сколько раз успел выстрелить мужчина с крыши в МурманскеОбщество, 12:56