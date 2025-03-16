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Военная операция на Украине ,  
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США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Возможно, переговоры Москвы и Киева будут не общей встречей, а состоятся в рамках челночной дипломатии, рассказал Марко Рубио. Он предупредил, что потребуется «еще много тяжелой работы, уступки с обеих сторон»
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

В процессе прекращения российско-украинского конфликта есть «некоторые сложности» в связи с его продолжительностью и протяженностью линии фронта, так что «никто не утверждает, что это легко», заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире CBS.

«Но я хочу, чтобы все поняли: у меня есть план. План А заключается в прекращении огня, чтобы мы могли перейти ко второму этапу — плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров. А может быть, и нет, [не через общую встречу], — возможно, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти способ навсегда покончить с этой войной таким образом, чтобы это было длилось долго и учитывало потребности каждого», — сказал Рубио.

Он пояснил, что организовать переговоры — нелегкая задача, но к этому этапу не получиться приступить без выполнения первого: «Трудно договориться о долгосрочном прекращении войны, пока они стреляют друг в друга, и поэтому президент [США Дональд Трамп] хочет прекращения огня». Как ожидает госсекретарь, потребуется «еще много тяжелой работы, уступки с обеих сторон».

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Фото:Diego Fedele / Getty Images

В середине марта США и Украина договорились об объявлении 30-дневного перемирия с Россией, если та даст свое согласие. Российский президент Владимир Путин рассказал, что в целом поддерживает предложение, но есть нюансы: в частности, речь идет о вторжении ВСУ в Курскую область и необходимости устранить «первопричины кризиса».

После этого с Путиным встретился спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Кремль рассказал, что Уиткофф передал Путину «дополнительную информацию», а российский президент через него передал «дополнительные сигналы» для Трампа. Уиткофф назвал продлившуюся три-четыре часа встречу с президентом России «дискуссией, основанной на поиске решений», и оценил ее как позитивную.

Трамп в марте прокомментировал свое предвыборное обещание насчет возможности завершить конфликт Москвы и Киева за 24 часа. Республиканец пояснил, что в этих словах была доля сарказма.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Марко Рубио США Украина прекращение огня перемирие
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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