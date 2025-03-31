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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом заявил о недовольстве Трампа заявлениями Путина и Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп «невероятно упорно» работает над соглашением между Москвой и Киевом, сообщил Белый дом. Республиканец говорил, что «взбешен» словами Путина о внешнем управлении на Украине, и грозил проблемами Зеленскому за отказ от сделки
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президента США Дональда Трампа не устраивают заявления президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского о военном конфликте, сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Он выразил свое недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон этого конфликта. Он выразил свое мнение о том, что, по его мнению, должно произойти, чтобы этот конфликт завершился», — заявила Левитт. По ее словам, Трамп «невероятно упорно» работает над тем, чтобы Москва и Киев заключили соглашение.

Накануне в интервью NBC Трамп заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после того, как Путин поставил под сомнение легитимность Зеленского и предложил обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН для проведения там выборов. Республиканец пригрозил вторичными пошлинами на всю нефть из России, если не удастся заключить перемирие по вине Москвы. В Кремле в ответ заявили, что Россия продолжает работу по нормализации двусторонних отношений с США и разрешению конфликта с Украиной, «это процесс, все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции».

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Политика
Владимир Путин

По словам финского президента Александра Стубба, который в минувшие выходные посетил резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и поиграл с ним в гольф, республиканец «теряет терпение» из-за позиции России в вопросе прекращения огня.

Что касается Зеленского, Трамп заявил, что тот отказывается от сделки о добыче полезных ископаемых и пригрозил украинскому президенту «очень большими проблемами». США на прошлой неделе передали Украине новую версию проекта, Financial Times писала, что документ «выходит далеко за рамки» предыдущего варианта: он охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, на всей территории Украины, а также инфраструктуру — железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Кэролайн Левитт Белый дом Владимир Путин Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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