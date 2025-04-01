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Военная операция на Украине ,  
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Президент Финляндии призвал морально готовиться к отношениям с Россией

Лидеры ЕС обсудили начало переговоров с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
Финляндии следует морально готовиться к возрождению отношений с Россией, заявил президент Стубб. Финляндия считает, что для мира на Украине на Россию надо давить, но не стремится «слишком смело» осуждать большого соседа
Александр Стубб
Александр Стубб (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Жителям Финляндии следует морально готовиться к возрождению политических отношений с Россией, когда оно начнется, пока неизвестно, заявил финский президент Александр Стубб. Его слова передало Ilta Sanomat (IS).

«Мы в Финляндии должны морально подготовиться к тому, что в будущем отношения будут сновать возрождаться на политическом уровне. Пока мы не можем сказать, когда именно», — сказал он во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

Несмотря ни на что, Россия продолжает и всегда будет оставаться соседом Финляндии с общей границей в 1350 км, добавил Стубб.

По его словам, отношения между двумя государствами зависят от окончания военной операции на Украине и того, как вообще будут вестись переговоры о восстановлении отношений.

Стубб также сообщил, что 27 марта европейские лидеры обсуждали, когда и как начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он сказал, что открытие переговоров с Россией о заключении мира с Украиной должно происходить скоординированно. «Поэтому я не могу назвать конкретную дату, и мы посмотрим, насколько это будет скоординировано», — ответил Стубб.

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Политика
Александр Стубб

Отношения России и Финляндии осложнились после начала военных действий на Украине в 2022 году. В мае 2023 года в российской дипмиссии в Хельсинки заявили, что двустороннее сотрудничество между странами разрушено по вине Финляндии. По мнению дипломатов, на отношения повлияло вступление страны в НАТО. Страна стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. На тот момент президент Финляндии Сауле Ниинистё заверил, что членство государства в НАТО «не направлено против кого бы то ни было».

В рамках санкций ЕС Финляндия ужесточила правила въезда россиянам, а осенью 2023 года начала закрывать погранпункты на границе, объяснив это наплывом беженцев с Ближнего Востока и из Африки. В Кремле выразили сожаление из-за закрытия пунктов пропуска и отметили, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право».

Глава Финляндии предложил Трампу дату для заключения мира на Украине
Политика
Александр Стубб

В ноябре 2024 года один из влиятельных представителей финского истеблишмента заявил The Economist, что молодым финнам не следует «слишком смело» осуждать Россию. Он отметил, что членство в Евросоюзе и НАТО — это хорошо, но Финляндия — маленькая страна по соседству с Россией. «Мы знаем, что большие парни всегда могут договориться о том, что выше нашего понимания. Мы всегда можем [остаться] одни», — сказал собеседник издания. В том же месяце Yle провел опрос, из которого следует, что 84% финских граждан не верят в налаживание отношений с Россией в ближайшие десять лет.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сказал в декабре, что Россия и ее союзники останутся «опасными игроками» для Европы и после окончания военного конфликта Москвы и Киева. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила позже, что переговоры России с Украиной касаются не только Киева, но и общей «архитектуры безопасности Европы», мир может быть достигнут только с помощью силы и давления на Россию извне.

В феврале Стубб представил свой план по урегулированию конфликта. Он включил в концепцию три этапа, первый может предполагать обеспечение Украины вооружениями и санкционное давление на Россию. В марте Стубб призвал милитаризовать Украину «до зубов». Вместе с тем ранее премьер-министр Петтери Орпо заявил, что Финляндия не будет отправлять миротворцев в эту страну. Глава правительства Финляндии отметил, что участие финских военных может привести к «риску конфликта» с соседней страной, что делает подобные решения крайне опасными. Москва называла размещение миротворцев стран НАТО на Украине неприемлемым.

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Теги
Софья Полковникова
Финляндия Александр Стубб Россия
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