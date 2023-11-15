Финляндия решила закрыть погранпункты на границе с Россией 16 ноября

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Финские власти планируют закрыть пропускные пункты на границе с Россией в четверг, 16 ноября, сообщают Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.

Издания отмечают, что сегодня должна была состояться пресс-конференция главы МВД Мари Рантанен с объявлением принимаемых ограничительных мер, однако она была отменена. По данным источников Helsingin Sanomat, причиной стало ухудшение ситуации на границе, в связи с чем власти решили подготовить более жесткие ограничения к завтрашнему дню.

Ilta-Sanomat пишет, что правительство как минимум закроет пограничные пункты и ограничит движение по границе. «В связи с изменившейся ситуацией мы решили принять более жесткое решение, чем предполагалось, и предложение по нему должно быть зафиксировано завтра. Завтра пройдет, все уже согласовано», — рассказал один из источников газеты.

На данный момент неясно, планируется ли закрыть все или часть пунктов пропуска на восточной границе, пишут издания.

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