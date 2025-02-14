МИД Финляндии выступил против быстрого решения конфликта на Украине

Элина Валтонен (Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press)

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрого заключения мира в украинском конфликте, так как Россия не согласится на него «просто так». Об этом она заявила в интервью RND.

«Мы (европейские страны. — РБК) должны дать понять команде [президента США Дональда] Трампа: с [президентом России Владимиром] Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет, в конце которого будет установлен стабильный мир», — сказала она.

Валтонен убеждена, что переговоры России с Украиной касаются не только Киева, но и общей «архитектуры безопасности Европы». По ее мнению, мир может быть достигнут только с помощью силы и давления на Россию извне.

«Русские просто так не согласятся на мир», — сказала Валтонен, подчеркнув, что Европе следует научиться показывать свою силу ради поддержания мира на континенте.

Глава МИДа также призвала сохранить санкции против России до того момента, как Европа поймет, что страна соблюдает международное право.

«Санкции против России дают эффект и сильно ослабляют российскую экономику», — считает Валтонен.

Путин и Трамп провели в феврале продолжительный телефонный разговор. Позже Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, и Украина тоже будет в них участвовать.

Россия начала формировать переговорную группу для диалога с США, кто в нее войдет, в Кремле не уточнили. В числе участников американской команды Трамп назвал госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Кремль называл США «главным визави» в мирных переговорах по Украине. Зеленский заявил о недопустимости любых мирных переговоров без участия его страны.