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Военная операция на Украине ,  
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Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
В концепции президента Стубба — три этапа: от усиления позиций Украины через ее вооружение к перемирию и затем — мирным переговорам, с обсуждением вопроса территорий и безопасности, но не членства в ЕС и НАТО
Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters
Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Урегулирование конфликта на Украине может состоять из трех этапов, первый может включать обеспечение Украины вооружениями и санкционное давление на Россию, заявил финский президент Александр Стубб, передают Helsingin Sanomat и Ilta Sanomat. Свои заявления политик сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

  • Первый этап — это предварительные переговоры, во время этой фазы акцент сделан на обеспечении сильной позиции для Украины, для чего ей нужно помогать и вооружать ее. Санкции против России могут быть ужесточены.
  • Второй этап — это прекращение огня, что не приравнивается к мирному процессу, сказал Стубб. Контроль за перемирием, по задумке президента, возлагается на международных наблюдателей. Этот этап также может включать обмен пленными.
  • Третий этап — это непосредственно мирные переговоры, обсуждение территориальных вопросов и обеспечения безопасности Украины. Стубб сказал, что вопросы членства Украины в НАТО и ЕС не должны подниматься на данном этапе, поскольку по этим темам решение должны принимать сами украинцы. Потенциальное членство Киева в альянсе Стубб назвал сильным сдерживающим фактором для России.

Финский президент призвал добиться того, чтобы Украина после окончания конфликта не повторила судьбу Финляндии. Последняя, по его словам, после Второй мировой войны потеряла часть территорий и право на суверенитет, но сохранила независимость. Украина же не должна лишиться ничего из перечисленного.

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Украина настаивает на получении приглашения в НАТО, поскольку Киев считает это лучшей гарантией безопасности для себя. При этом Россия требует отказа украинской стороны от членства в альянсе, это одно из условий старта мирного процесса. США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, считают вступление Украины в блок «непрактичным» решением.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна никогда не признает суверенитет России над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями, и допускал возвращение территорий военно-дипломатическим путем, причем не в ближайшей перспективе. Россия требует вывода украинских войск из новых регионов и признания всех шести субъектов российскими на международном уровне. Также Москва говорит о необходимости снятия санкций.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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