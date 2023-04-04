Что означает вступление Финляндии в НАТО

Финляндия вступила в НАТО. В Хельсинки заверили, что этот шаг не направлен против кого бы то ни было. В Москве в ответ пообещали контрмеры, которые будут зависеть от того, появится ли в Финляндии военная инфраструктура альянса

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Это произошло после того, как на встрече министров иностранных дел НАТО глава финляндского МИДа Пекка Хаависто подписал акт о присоединении Хельсинки к альянсу и передал его госсекретарю США Энтони Блинкену (Соединенные Штаты являются депозитарием основополагающего Вашингтонского договора и других документов альянса).

По словам Хаависто, в это же время представители Турции передали госсекретарю документы о ратификации финляндского членства. Это значит, что все необходимые процедуры завершены и флаг Финляндии может занять место вместе с другими 30 флагами перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Церемония транслировалась на сайте НАТО.

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Пекка Хаависто назвал этот день историческим, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Хельсинки — «лучший подарок» на 74-й день рождения альянса. «Финляндия теперь будет участвовать во всех структурах НАТО, во всех заседаниях, будет участвовать в принятии всех решений. Но самое главное, что гарантии безопасности, пятая статья Североатлантического договора, которая гарантирует защиту, с сегодняшнего дня также распространяется на Финляндию», — сказал генсек. На церемонии поднятия финского флага он обратил внимание на то, что прием Хельсинки стал самым быстрым в истории альянса.

Президент Финляндии Сауле Ниинистё, в свою очередь, заверил, что членство страны в НАТО «не направлено против кого бы то ни было» и «не меняет основы или цели внешней политики и политики безопасности государства». «Финляндия — стабильная и предсказуемая скандинавская страна, стремящаяся к мирному разрешению споров. Принципы и ценности, важные для Финляндии, и в будущем будут определять нашу внешнюю политику», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter президента.

Как менялась риторика России

В Москве на вступление Хельсинки в альянс отреагировали еще до того, как были завершены все официальные процедуры. Представитель Кремля Дмитрий Песков 4 апреля заявил, что расширение НАТО — это «очередное посягательство» на интересы России, и пообещал, что Москва примет контрмеры. «Будем внимательно следить за тем, что будет происходить в Финляндии, как блок североатлантический будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам, потенциально будет нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры», — сказал он.

Свою оценку обнародовал и российский МИД. Он также анонсировал некие меры «как военно-технического, так и иного характера», уточнив, что они будут зависеть от того, как конкретно Финляндия будет интегрироваться в альянс — в частности, будет ли НАТО размещать на ее территории свою военную инфраструктуру и ударные системы вооружений. В ведомстве обратили внимание на то, что линия соприкосновения альянса с Россией теперь увеличилась вдвое (протяженность российской границы с Финляндией составляет 1,3 тыс. км).

В МИДе уверены: став членом НАТО, «Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности». Политика военного неприсоединения, которую раньше проводил Хельсинки, отмечается в заявлении, помогала обеспечить «доверие в регионе Балтийского моря, на европейском континенте в целом». «Теперь это уже в прошлом. Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран — членов альянса, утратив свой особый голос в международных делах, — считают в российском внешнеполитическом ведомстве. — <…> Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях».

Утром 4 апреля, перед встречей министров НАТО, Йенс Столтенберг обратил внимание на то, что, объявляя о вводе российских войск на Украину, президент России Владимир Путин «хотел меньше НАТО у своих границ». «Он хотел, чтобы больше ни одна страна в Европе не стала членом НАТО. Он получает совершенно противоположное», — подчеркнул генсекретарь.

Российский президент, когда в 2022 году Финляндия и Швеция заявили о своем желании вступить в альянс, отреагировал на это спокойно. 29 июня (в этот день в Мадриде начался саммит НАТО, на котором обсуждались заявки двух стран), отвечая на вопросы журналистов во время визита в Туркмению, он сказал, что с Хельсинки и Стокгольмом у Москвы «таких проблем», как с Киевом, нет. «У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну хочется им — пожалуйста», — сказал Путин. И при этом предостерег: если раньше для них не было никаких угроз, то теперь, если они разместят у себя военные контингенты и инфраструктуру, Россия будет вынуждена «отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам».

«А тезис о том, что мы боролись против расширения НАТО за счет Украины, а теперь это получили за счет принятия Швеции и Финляндии, не имеет под собой каких-то серьезных оснований, потому что для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО — это совсем не то, что членство Украины в НАТО. Это совершенно разные вещи», — говорил тогда Путин. По его словам, в НАТО специально «вбрасывают» тезис, что Россия получила вдвойне. По его словам, разница между северными странами и Украиной в том, что «из Украины начали делать анти-Россию, плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию» — а в Финляндии и Швеции «ничего подобного нет».

Дмитрий Песков 4 апреля также сделал упор на тезис про «анти-Россию», коей «Финляндия никогда не становилась». «С Украиной ситуация диаметрально противоположная и потенциально более опасная. Этим и продиктованы необходимость проведения специальной военной операции и достижение в результате нее всех целей, которые поставлены», — заверил он.

Когда к альянсу присоединится Швеция

Вступить в НАТО Финляндия планировала на пару со Швецией. Обе эти страны на протяжении десятилетий вели политику неприсоединения к военным блокам (Хельсинки — со времен окончания Второй мировой, а Стокгольм — с первой четверти XIX века). До февраля 2022 года ни население, ни власти этих стран на полноценное участие в альянсе не соглашались, но после начала крупномасштабных боевых действий на Украине ситуация изменилась. Так, за несколько дней в Финляндии петиция с предложением провести референдум о вступлении в НАТО набрала 50 тыс. подписей, которые нужны, чтобы этот вопрос начал обсуждаться на официальном уровне.

По данным финляндской гостелерадиокомпании Yle, в мае 2022 года за членство в альянсе высказались 76% финнов — с февраля, когда Yle провела первый с 2017 года опрос по теме, этот показатель вырос на 23%. Для сравнения: шесть лет назад в пользу вступления в НАТО высказывались только 19% финнов, а против — 53%. В Швеции общественное мнение изменилось не столь радикально: если в 2017 году, по данным немецкой исследовательской компании Statista, за членство в альянсе выступали 31% шведов (против — 44%, не определились — 25%), то к концу апреля 2022-го, по информации газеты Aftonbladet, число сторонников участия в НАТО выросло до 57%.

Заявки на вступление в НАТО Хельсинки и Стокгольм подали в мае 2022 года. Но если Финляндии за год удалось получить одобрение всех стран, то Швеция все еще ждет согласия Турции. Проблема в том, что Стокгольм, как утверждает Анкара, не выдал ей членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК, в Турции признана террористической) и не стал меньше поддерживать прокурдские формирования в Сирии; Анкара также требовала от шведских властей передать ей сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в попытке госпереворота в 2016 году.

Для решения этих спорных вопросов в течение года между представителями Швеции и Турции прошло несколько раундов переговоров. Однако пока достичь результата не удалось. 4 апреля глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу опубликовал в Twitter фото со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстремом и подписал: «На встрече со шведским коллегой Билльстремом напомнили ему о необходимых шагах, которые следует предпринять для вхождения в НАТО. Обязательным является сотрудничество, ориентированное на результат, в противодействии терроризму».

Власти Финляндии особо подчеркивают, что членство Хельсинки в альянсе «не является полным» без вступления туда Стокгольма. Руководство НАТО, в свою очередь, заявляет: все условия Швеция полностью выполнила, и «на ее пути не должно быть препятствий». Как сказал 30 марта в интервью Politico Йенс Столтенберг, добиться членства Швеции он намерен до июля 2023 года — это должно произойти после майских президентских выборов в Турции, но до саммита НАТО в Вильнюсе, который начнется 11 июля.