В Госдепе назвали отсутствие диалога между Россией и США бессмысленным
Отсутствие диалога между Россией и США во время президентского срока Джо Байдена было бессмысленным, заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.
«Соединенные Штаты не говорили с Россией в течение трех лет. Не было никакой коммуникации двух основных ядерных держав. Для Америки не говорить с такой страной, как Россия, не имеет смысла», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Брюс подчеркнула, что США ведут диалог с обеими сторонами конфликта.
В понедельник, 24 марта, начались переговоры российской и американской делегаций в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Экспертные консультации посвящены безопасности судоходства в акватории Черного моря.
Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Украинский министр обороны Рустем Умеров отметил, что они были посвящены предложениям по защите энергообъектов и критической инфраструктуры.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели переговоры по телефону. По их итогам стороны поддержали предложение о прекращении на 30 дней ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины и России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает отказ от ударов по энергетике, а после беседы с Трампом объявил о готовности к этому.
В Москве 13 марта прошли переговоры Путина и спецпосланника президента Трампа Стива Уиткоффа. Трамп назвал их встречу позитивной и продуктивной.
Уиткофф также участвовал в переговорах России и США в Эр-Рияде, состоявшихся 18 февраля. В ходе встречи стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений и восстановление работы посольств в Москве и Вашингтоне. 27 февраля прошла вторая встреча делегаций России и США в Стамбуле.
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