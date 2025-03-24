На переговорах России и США в Эр-Рияде объявили второй перерыв

Отель The Ritz-Carlton, где проходят переговоры делегаций России и США (Фото: Wang Dongzhen / XinHua / Global Look Press)

Российская и американская делегации объявили второй перерыв на переговорах, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

Ранее стороны уже делали перерыв для обеда после почти трех часов консультаций, об этом около 13:30 мск рассказал источник «РИА Новости».

Российскую сторону в переговорах представляют глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В состав делегации США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Консультации посвящены безопасности судоходства в Черном море. В Кремле отметили, что стороны могут затронуть вопрос возобновления зерновой сделки.

Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры Украины и США. Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал тогда, что они касались защиты энергообъектов и критической инфраструктуры.