На переговорах России и США в Эр-Рияде объявили второй перерыв
Российская и американская делегации объявили второй перерыв на переговорах, которые проходят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.
Ранее стороны уже делали перерыв для обеда после почти трех часов консультаций, об этом около 13:30 мск рассказал источник «РИА Новости».
Российскую сторону в переговорах представляют глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
В состав делегации США вошли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.
Консультации посвящены безопасности судоходства в Черном море. В Кремле отметили, что стороны могут затронуть вопрос возобновления зерновой сделки.
Накануне в Эр-Рияде прошли переговоры Украины и США. Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал тогда, что они касались защиты энергообъектов и критической инфраструктуры.
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