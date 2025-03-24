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Военная операция на Украине ,  
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В Эр-Рияде началась встреча делегаций России и США

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Россию представляют сенатор Карасин и советник главы ФСБ Беседа. В Кремле говорили, что одной из тем переговоров станет возможное возобновление зерновой сделки. Накануне в Эр-Рияде встречались делегации Украины и США
Отель The Ritz-Carlton, в котором проходят переговоры делегаций России&nbsp;и США
Отель The Ritz-Carlton, в котором проходят переговоры делегаций России и США (Фото: Андрей Рыженко / ТАСС)

Российская и американская делегации начали в Эр-Рияде переговоры по урегулированию между Москвой и Киевом, cообщает Al Arabiya.

Встреча пройдет в отеле Ritz-Carlton, журналистов попросили покинуть территорию гостиницы, передает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Экспертные консультации посвящены безопасности судоходства в акватории Черного моря, Россию на них представляют глава комитета Совфеда по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В составе делегации США, как писала The Wall Street Journal, — директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Чего ждать от «непрямых переговоров» России и Украины в Эр-Рияде
Политика
Эр-Рияд

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл одной из тем переговоров обсуждение возможного возобновления зерновой сделки. Это соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН было подписано летом 2022 года в Стамбуле, оно предполагало создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России. Его действие было прекращено год спустя. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отмечал, что речь идет о моратории на удары по судам в Черном море.

Накануне, 23 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций Украины и США. Украинский министр обороны Рустем Умеров говорил, что они были посвящены предложениям по защите энергообъектов и критической инфраструктуры. По итогам встречи он сказал, что «разговор был конструктивным и содержательным».

Как отмечал Келлог, по замыслу США 24 марта должны были пройти непрямые переговоры между представителями России и Украины, «челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде». Но в итоге встреча украинской и американской делегаций состоялась на день раньше.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Саудовская Аравия переговоры Эр-Рияд Григорий Карасин Сергей Беседа
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