 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Госдеп озвучил итоги встречи делегаций России и США в Стамбуле

Госдеп: Россия и США в Стамбуле определили шаги к стабилизации работы дипмиссий

Делегации России и США в ходе переговоров в Стамбуле определили первые шаги к стабилизации работы дипмиссий. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

«Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и услугам по контрактам, а также необходимость обеспечить стабильный и устойчивый кадровый состав посольства США в Москве», — заявили в Госдепе.

Делегации встретились 27 февраля в Стамбуле. Американскую возглавила заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер, российскую — директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, которого называют кандидатом на пост посла в Вашингтоне.

Коултер и Дарчиев договорились провести следующую встречу по этим вопросам в ближайшем будущем, дата и место пока не определены, сообщили в Госдепе.

Переговоры продлились шесть с половиной часов. Они проходили в резиденции генерального консула США в районе Арнавуткёй.

Итоги встречи в Стамбуле «так или иначе будут представлены», заявили в Кремле. Как отметила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, переговоры проходили «на экспертном уровне», их цель — приблизить стороны «к преодолению возникших разногласий» и «укреплению мер доверия».

Материал дополняется

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 92,04 (+1,85) Инвестиции, 27 фев, 21:00 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 87,7 (+1,77) Инвестиции, 27 фев, 21:00
Трамп сообщил, что впечатлен женой британского премьераПолитика, 06:46
Госдеп озвучил итоги встречи делегаций России и США в СтамбулеПолитика, 06:42
Вильфанд предупредил о температуре ниже нормы в ряде регионовОбщество, 06:28
Курс биткоина упал ниже $80 тыс.Финансы, 06:21
Представитель Депардье объяснил неуплату взносов в Союз кинематографистовТехнологии и медиа, 05:34
В Шереметьево спустя час сняли ограничения на полетыПолитика, 05:28
Генпрокурор обвинила ФБР в сокрытии тысяч страниц по делу ЭпштейнаОбщество, 05:14
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Стармер не ответил, может ли Британия сама «справиться с Россией»Политика, 04:58
Никарагуа объявила о выходе из СПЧ ООНПолитика, 04:25
Трамп заявил о поддержке принципа коллективной обороны НАТОПолитика, 04:08
КНДР объявила о запуске стратегической крылатой ракетыПолитика, 03:37
В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полетыПолитика, 03:15
Трамп заявил, что уважает ЗеленскогоПолитика, 03:11
OpenAI представила новую модель ИИТехнологии и медиа, 03:06