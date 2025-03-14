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Военная операция на Украине ,  
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Рубио назвал встречу Путина и Уиткоффа позитивной и продуктивной

Сюжет
Военная операция на Украине
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа была позитивной и продуктивной, заявил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств «Большой семерки» (G7).

«По нашему мнению, вчера были очень позитивные и продуктивные контакты между президентом Путиным и спецпосланником Уиткоффом», — сказал он.

Власти США проведут более тщательную оценку позиции России после того, как Уиткофф вернется в Вашингтон. «Затем президент [США Дональд Трамп] оценит, какими будут следующие шаги», — отметил Рубио.

По мнению госсекретаря, есть основания для «осторожного оптимизма».

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Марко Рубио

Путин встретился с Уиткоффом поздно вечером 13 марта. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что представитель Вашингтона передал «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для Трампа.

Республиканец назвал эти переговоры «хорошими и продуктивными». Он отметил наличие «большой вероятности», что конфликт на Украине «наконец-то закончится».

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Марко Рубио Дональд Трамп Стив Уиткофф Владимир Путин Военная операция на Украине
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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