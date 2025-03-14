Рубио назвал встречу Путина и Уиткоффа позитивной и продуктивной

Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа была позитивной и продуктивной, заявил госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств «Большой семерки» (G7).

«По нашему мнению, вчера были очень позитивные и продуктивные контакты между президентом Путиным и спецпосланником Уиткоффом», — сказал он.



Власти США проведут более тщательную оценку позиции России после того, как Уиткофф вернется в Вашингтон. «Затем президент [США Дональд Трамп] оценит, какими будут следующие шаги», — отметил Рубио.

По мнению госсекретаря, есть основания для «осторожного оптимизма».

Путин встретился с Уиткоффом поздно вечером 13 марта. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что представитель Вашингтона передал «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин, в свою очередь, передал через Уиткоффа «дополнительные сигналы» для Трампа.

Республиканец назвал эти переговоры «хорошими и продуктивными». Он отметил наличие «большой вероятности», что конфликт на Украине «наконец-то закончится».