Россия и США завершили переговоры в Саудовской Аравии

Переговоры продлились 4,5 часа

Фото: Артем Попов / ТАСС

Делегации России и США завершили переговоры в Эр-Рияде, которые начались утром 18 февраля в районе 10:30 по местному времени (совпадает с московским). В общей сложности переговоры продлились 4,5 часа.

Москва и Вашингтон провели очень серьезный разговор по всем вопросам, пока трудно говорить, что позиции сближаются, будет вестись работа по созданию условий для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Во главе стола перед началом переговоров были глава МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Переговоры представителей России и США проходили в два раунда, в первом при этом был 15-минутный перерыв. После завершения первой сессии официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала фотографии, на которых министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков ведут переговоры «на ногах». Захарова уточняла, что участники встречи отправились на рабочий ланч, после чего вернулись ко второй, завершающей сессии переговоров.

В состав делегации от России также входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, но, судя по кадрам перед переговорами, во встрече с Рубио и представителями Белого дома он не участвовал. Дмитриев до этого говорил, что встретился с представителями США, а также пояснял, что отвечает в рамках переговоров за экономическо-инвестиционные вопросы.