В Курчатове сообщили о дополнительных мерах безопасности на Курской АЭС

Курская АЭС (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Дополнительные меры безопасности были приняты на Курской АЭС и в городе Курчатове, где она находится, в связи с непростой обстановкой в регионе, сообщил глава города Игорь Корпунков. Его слова передает ТАСС.

«Хочу сказать, что непростая обстановка в регионе, конечно же, не могла не сказаться на работе города, на работе станции. Приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности, и мы их поддерживаем сейчас», — сказал Корпунков.



Курская АЭС — атомная электростанция на правом берегу реки Сейм в городе Курчатове (в 40 км к западу от Курска и в 65 км от украинской границы) в Курской области. Это одна из крупнейших атомных станций в России. Она обеспечивает энергией 19 регионов Центрального федерального округа и 90% промышленных предприятий Курской области, на АЭС приходится более 50% всей установленной мощности электростанций Черноземья. В 2023 году станция выработала около 20 млрд кВт·ч электроэнергии. Город-спутник при станции Курчатов — третий по величине в Курской области. Там проживают почти 40 тыс. человек.

Глава города отметил, что на въездах и выездах из города установлены блокпосты.

Президент России Владимир Путин 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром группировки украинских войск в Курской области. 12 марта президент впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область прибыл в регион и посетил один из пунктов управления Курской группировкой войск. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об освобождении более 1,1 тыс. кв. км территории — это свыше 86% от площади, ранее занятой ВСУ.

На следующий день Минобороны России сообщило об освобождении города Суджа, расположенного на юго-западе Курской области. Также были освобождены населенные пункты Меловой и Подол, которые находились под контролем ВСУ с августа 2024 года.

Ситуация вокруг Курской АЭС обострилась после того, как в начале августа 2024 года украинские войска вторглись в Курскую область и заняли часть ее территории. Боевые действия проходили в нескольких десятках километров от АЭС, при этом украинские войска были замечены в населенных пунктах примерно в 40 км от объекта. В районе станции неоднократно находили обломки сбитых ракет и беспилотников. Однако сама АЭС продолжила работу в штатном режиме.