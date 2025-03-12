Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой войск
Президент Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управления курской группировкой войск, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Данные, которые поступают от военных, свидетельствуют о том, что российские войска успешно продвигаются в Курской области, заявили 12 марта в Кремле, комментируя сообщения о переходе под контроль российской армии центра Суджи.
Минобороны в среду отчиталось о взятии под контроль населенных пунктов Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный на курском направлении.
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