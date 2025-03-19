Путин заявил, что войска завершают разгром ВСУ в Курской области
Российские военные в настоящее время завершают разгром группировки войск противника в Курской области. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России.
«Наши войска недавно провели ряд стремительных достаточно дерзких эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — сказал Путин.
По его словам, все военные украинской армии, а также иностранные наемники, которые находившиеся на территории Курской области и совершившие ряд преступлений против гражданского населения в соответствии с российским законодательством должны квалифицироваться как террористы, а совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы и тщательно расследованы.
«Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях в Судже и других населенных пунктах», — добавил глава государства.
Он также поручил установить все лица, которые «преступные приказы и издевались над мирным населением». Путин выразил уверенность, что эти лица в будущем понесут «справедливое наказание».
12 марта 2025 года Владимир Путин впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область прибыл в регион и посетил один из пунктов управления Курской группировкой войск. Глава государства провел совещание с военными, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил ему об обстановке в зоне боевых действий. Он сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории — это свыше 86% от площади, ранее занятой ВСУ. В свою очередь, Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы, а также поручил в кратчайшие сроки окончательно разгромить Вооруженные силы Украины в Курской области.
На следующий день Минобороны России сообщило об освобождении города Суджи, расположенного на юго-западе Курской области. Также были освобождены населенные пункты Меловой и Подол, которые находились под контролем ВСУ с августа 2024 года.
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