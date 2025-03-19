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Военная операция на Украине ,  
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Путин назвал террористами наемников и военных ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Эвакуация мирных жителей из Суджи, Курская область, 15 марта 2025 года
Эвакуация мирных жителей из Суджи, Курская область, 15 марта 2025 года (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назвал всех украинских военных и иностранных наемников, участвующих в боях в Курской области, террористами. Так он высказался на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России, видео его выступления опубликовала пресс-служба Кремля.

«Согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы», — заявил президент.

Путин поручил прокуратуре зафиксировать и расследовать военные преступления на освобожденных территориях — и в Судже, и в других населенных пунктах.

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Фото:Станислав Крсильников / РИА Новости

8 марта российские войска начали наступление на нескольких направлениях в Курской области. 12 марта Минобороны сообщило об освобождении в регионе более 1,1 тыс. кв. км, что составляет 86% ранее занятой территории. На следующий день ведомство доложило об освобождении Суджи.

17 марта замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины контролируют в Курской области еще только три населенных пункта.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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