Путин назвал террористами наемников и военных ВСУ в Курской области
Президент России Владимир Путин назвал всех украинских военных и иностранных наемников, участвующих в боях в Курской области, террористами. Так он высказался на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России, видео его выступления опубликовала пресс-служба Кремля.
«Согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы», — заявил президент.
Путин поручил прокуратуре зафиксировать и расследовать военные преступления на освобожденных территориях — и в Судже, и в других населенных пунктах.
8 марта российские войска начали наступление на нескольких направлениях в Курской области. 12 марта Минобороны сообщило об освобождении в регионе более 1,1 тыс. кв. км, что составляет 86% ранее занятой территории. На следующий день ведомство доложило об освобождении Суджи.
17 марта замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины контролируют в Курской области еще только три населенных пункта.
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