Россия пока не выбрала главного переговорщика с США
Москва пока не определилась, кто будет от нее главным переговорщиком с Вашингтоном на возможных переговорах по конфликту на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
«Нет. Мы проинформируем», — сказал он.
Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом 13 марта. Трамп оценил переговоры в Москве как «очень хорошие и продуктивные».
Путин заявил, что Россия за прекращение огня, но вместе с тем перечислил ряд вопросов к этой инициативе, в частности о поставках оружия, мобилизации и об обучении солдат на Украине. В связи с этим Москва передала свои озабоченности Вашингтону. Трамп выражал уверенность, что Россия согласится на перемирие.
Во вторник, 18 марта, состоится второй телефонный разговор Путина с Трампом с момента возвращения того в Белый дом. По словам Пескова, президенты двух стран обсудят нормализацию отношений США и России, а также урегулирование конфликта на Украине. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля и продлился полтора часа.
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