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Военная операция на Украине ,  
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Россия пока не выбрала главного переговорщика с США

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва пока не определилась, кто будет от нее главным переговорщиком с Вашингтоном на возможных переговорах по конфликту на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Нет. Мы проинформируем», — сказал он.

Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом 13 марта. Трамп оценил переговоры в Москве как «очень хорошие и продуктивные».


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Путин заявил, что Россия за прекращение огня, но вместе с тем перечислил ряд вопросов к этой инициативе, в частности о поставках оружия, мобилизации и об обучении солдат на Украине. В связи с этим Москва передала свои озабоченности Вашингтону. Трамп выражал уверенность, что Россия согласится на перемирие.

Во вторник, 18 марта, состоится второй телефонный разговор Путина с Трампом с момента возвращения того в Белый дом. По словам Пескова, президенты двух стран обсудят нормализацию отношений США и России, а также урегулирование конфликта на Украине. Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля и продлился полтора часа.

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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
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