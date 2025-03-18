В Кремле усомнились, что Путин выступит по итогам разговора с Трампом
В Кремле не ожидают выступления президента России Владимира Путина по итогам его телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщил, что телефонный разговор президентов США и России запланирован на период с 16:00 до 18:00 мск.
«Нет, президент вряд ли что-то будет говорить», — сказал Песков журналистам на вопрос о том, как Кремль проинформирует об итогах переговоров (цитата по «РИА Новости»).
По словам Пескова, Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений США и России, а также урегулирование конфликта на Украине. Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, Россия «не теряет надежды» на реализацию инициативы о 30-дневном прекращении огня, несмотря на атаки украинских беспилотников.
Предыдущий телефонный разговор лидеры США и России провели 12 февраля. Он продлился почти полтора часа. Тогда главы государств обсудили вопросы, связанные с отношениями между Россией и США, и договорились об организации личной встречи.
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