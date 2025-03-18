Кремль пообещал «наилучшим образом» сообщить о разговоре Путина и Трампа
Кремль «наилучшим образом» проинформирует об итогах телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы вас наилучшим образом проинформируем», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее Песков сообщил, что телефонный разговор глав государств запланирован на период с 16:00 до 18:00 мск. По его словам, в Кремле не ожидают выступления Путина по итогам переговоров.
По словам пресс-секретаря президента, лидеры России и США обсудят нормализацию отношений между странами, а также урегулирование конфликта на Украине. Помощник главы государства Юрий Ушаков отметил: Россия «не теряет надежды» на реализацию инициативы о 30-дневном прекращении огня, несмотря на атаки дронов ВСУ.
До этого в марте Путин одобрительно высказался об идее прекращения огня, но озвучил несколько нюансов, которые хотел бы предварительно обсудить с американским лидером. В частности, по его словам, пока непонятно, что делать с военнослужащими ВСУ, которые находятся в Курской области.
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