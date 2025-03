Трамп оценил, пойдет ли Россия на перемирие: «Они согласятся»

Переговоры выходят на ключевую стадию, оценил Трамп. Он уверен, что Киев действительно хочет урегулирования, а Москва не будет против перемирия на месяц. Путин на днях назвал нюансы, которые необходимо обсудить

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters