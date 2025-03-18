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Военная операция на Украине ,  
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Трамп оценил, пойдет ли Россия на перемирие: «Они согласятся»

Сюжет
Военная операция на Украине
Переговоры выходят на ключевую стадию, оценил Трамп. Он уверен, что Киев действительно хочет урегулирования, а Москва не будет против перемирия на месяц. Путин на днях назвал нюансы, которые необходимо обсудить
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Россия согласится на 30-дневное перемирие в конфликте с Украиной, заявил президент США Дональд Трамп, передает пресс-пул Белого дома.

«Они согласятся», — ответил Трамп (в оригинале: They would) на вопрос репортера, который спросил, даст ли Москва свое согласие вслед за Киевом.

Президент США созвонится с российским коллегой Владимиром Путиным 18 марта. «Посмотрим, сможем ли мы достичь мирного соглашения, прекращения огня и установления мира, я думаю, мы сможем это сделать», — оценил Трамп. Он отметил, что уже проводил телефонные разговоры с Москвой прежде, но теперь «мы подходим к критической стадии» и «хотим найти решение во всей этой ситуации с Россией и Украиной». Республиканец выразил уверенность, что Киев хочет достичь мира.

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Несколькими днями ранее Путин ответил на предложение Киева и Вашингтона насчет прекращения огня на месяц. Президент рассказал, что считает идею правильной, но видит некоторые нюансы, которые необходимо прояснить. Среди них Путин перечислил судьбу украинских военнослужащих в Курской области, риск продолжения мобилизации на Украине и поставок ей вооружений. Путин добавил, что может обсудить эти вопросы в телефонном разговоре с Трампом.

США рассматривают прекращение огня в качестве первого этапа для перехода к переговорам, которые могут быть либо общими, либо проведены в рамках челночной дипломатии. «Трудно договориться о долгосрочном прекращении войны, пока они стреляют друг в друга, и поэтому президент хочет прекращения огня», — объяснил госсекретарь Марко Рубио.

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