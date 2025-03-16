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Военная операция на Украине ,  
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Спецпосланник Трампа позитивно оценил встречу с Путиным в Кремле

Сюжет
Военная операция на Украине
Стивен&nbsp;Уиткофф
Стивен Уиткофф (Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал позитивной его встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Кроме этого, он уточнил, что встреча с Путиным длилась около 3–4 часов.

«Она [встреча] была позитивной. Это была дискуссия, основанная на решениях. Именно так я бы ее описал», — сказал Уиткофф.

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Политика
Стив Уиткофф

Спецпосланник Трампа прибыл во Внуково днем 13 марта, а вылетел оттуда же в ночь на 14 марта, следовало из данных сервиса Flightradar.

Путин и Уиткофф провели переговоры поздно вечером 13 марта, сообщил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Встреча прошла через два дня после того, как Украина после переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии согласилась на 30-дневное перемирие с Россией.

Политики обменялись дополнительной информацией, уточнил Песков. Президент США Трамп оценил переговоры в Москве как «очень хорошие и продуктивные». Путин заявил, что Россия «за» прекращение огня, но есть «нюансы», которые нужно прояснить перед введением этого режима.

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Владимир Путин

политик, президент России
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Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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