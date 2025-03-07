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Военная операция на Украине ,  
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В Госдепе заявили об ожидании США серьезных шагов от Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен показать серьезный настрой, чтобы продвинуться по урегулированию конфликта, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Если президент [США Дональд Трамп] и госсекретарь [Марко Рубио] сочтут, что Зеленский серьезно настроен и мы можем двигаться вперед, то мы так и сделаем. Так что мы с нетерпением ждем этого», — сказала она.

По ее словам, поведение Зеленского в Белом доме 28 февраля, когда между ним и Трампом произошла перепалка, стало неожиданностью для американской стороны. Своим последующим признанием, что события развивались не по плану, Зеленский продемонстрировал понимание серьезности ситуации, добавила Брюс.

Зеленский сообщил о подготовке «первых шагов» к миру
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

Ранее Зеленский заявил, что готов работать «под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира». Президент Украины добавил, что готов к перемирию, если Россия будет выполнять условия.

В Кремле также положительно оценили его заявление, но напомнили, что «по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной».

После этого Киев и Вашингтон обсудили дату, место и состав участников переговоров о мире. В четверг, 6 марта, журналистка Fox News Джеки Хайнрих в соцсети X сообщила, что американская и украинская делегации проведут переговоры в Саудовской Аравии.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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