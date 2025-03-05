США и Украина обсудили дату и место переговоров о мире

В последние два дня США и Украина сделали «положительные шаги» к началу переговоров, сообщил советник Трампа. Когда стороны согласуют «меры по укреплению доверия», Вашингтон передаст их Москве

Площадь Независимости в Киеве, Украина, 4 марта 2025 года (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом дату, место и состав участников переговоров о мире. Об этом «Суспiльне» сообщил советник украинского лидера Михаил Литвин, не приведя других деталей.

Уолтц, рассказывая в эфире Fox News о телефонном разговоре с Ермаком, подтвердил, что обсуждались эти вопросы.

По словам Уолтца, после неудачной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме у США появились вопросы, намерен ли украинский лидер «когда-либо иметь дело с россиянами». Однако в последние два дня, сказал он, стороны продвинулись в правильном направлении: «Сегодня и вчера мы сделали положительные шаги вперед к тому, чтобы сказать: мы будем вести переговоры о мире».

США согласуют с Украиной «меры по укреплению доверия», а затем покажут их России. «Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть привлечены», — сказал Уолтц.

На следующий день после сообщений о приостановке американской помощи Украине Зеленский написал в X, что готов к переговорам и работе «под сильным руководством» Трампа для скорейшего достижения мира. Республиканец в обращении к конгрессу заявил, что получил письмо Зеленского о готовности к диалогу. Уолц назвал его «добрым, положительным первым шагом» (посол Украины Оксана Маркарова уточнила, что речь идет о том самом посте Зеленского в соцсетях, отдельного письма он не писал). По словам Уолца, Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры.

Кремль положительно оценил слова Зеленского о возвращении к переговорам: «Готов — это хорошо. Это позитивно». Трамп также заявил, что на переговорах с Россией Вашингтон получил «мощные сигналы» от Москвы о готовности к завершению конфликта.