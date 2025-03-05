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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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США и Украина обсудили дату и место переговоров о мире

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Возвращение Трампа в Белый дом
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Военная операция на Украине
В последние два дня США и Украина сделали «положительные шаги» к началу переговоров, сообщил советник Трампа. Когда стороны согласуют «меры по укреплению доверия», Вашингтон передаст их Москве
Площадь&nbsp;Независимости в Киеве, Украина, 4 марта 2025 года
Площадь Независимости в Киеве, Украина, 4 марта 2025 года (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом дату, место и состав участников переговоров о мире. Об этом «Суспiльне» сообщил советник украинского лидера Михаил Литвин, не приведя других деталей.

Уолтц, рассказывая в эфире Fox News о телефонном разговоре с Ермаком, подтвердил, что обсуждались эти вопросы.

По словам Уолтца, после неудачной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме у США появились вопросы, намерен ли украинский лидер «когда-либо иметь дело с россиянами». Однако в последние два дня, сказал он, стороны продвинулись в правильном направлении: «Сегодня и вчера мы сделали положительные шаги вперед к тому, чтобы сказать: мы будем вести переговоры о мире».

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

США согласуют с Украиной «меры по укреплению доверия», а затем покажут их России. «Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть привлечены», — сказал Уолтц.

На следующий день после сообщений о приостановке американской помощи Украине Зеленский написал в X, что готов к переговорам и работе «под сильным руководством» Трампа для скорейшего достижения мира. Республиканец в обращении к конгрессу заявил, что получил письмо Зеленского о готовности к диалогу. Уолц назвал его «добрым, положительным первым шагом» (посол Украины Оксана Маркарова уточнила, что речь идет о том самом посте Зеленского в соцсетях, отдельного письма он не писал). По словам Уолца, Трамп рассмотрит вопрос о возобновлении помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры.

Кремль положительно оценил слова Зеленского о возвращении к переговорам: «Готов — это хорошо. Это позитивно». Трамп также заявил, что на переговорах с Россией Вашингтон получил «мощные сигналы» от Москвы о готовности к завершению конфликта.

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Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина США переговоры Военная операция на Украине Майк Уолтц Андрей Ермак
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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