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Военная операция на Украине ,  
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Песков напомнил о нюансах в связи с письмом Зеленского Трампу о мире

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский&nbsp;
Владимир Зеленский  (Фото: Leon Neal / Getty Images)

В Кремле положительно оценили то, что президент Украины Владимир Зеленский направил письмо своему американскому коллеге Дональду Трампу о готовности Киева начать мирные переговоры, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Трамп сообщил о получении письма во время обращения к конгрессу США 4 марта (5 марта в Москве). По его словам, «в письме говорится: Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир».

Отвечая на вопрос, как в Кремле отнеслись к этой новости, Песков сказал: «В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются».

Пресс-секретарь президента напомнил, что «по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной».

Трамп рассказал о «важном письме» от Зеленского
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Дональд Трамп (в центре), Джей Ди&nbsp;Вэнс (слева), Майк Джонсон (справа)

Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об отказе от переговоров с Россией, пока ту возглавляет Владимир Путин, 4 октября 2022 года. В середине января 2025 года глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что запрет действует и сейчас.

В конце указанного месяца Путин сказал, что хотя Москва считает Зеленского нелегитимным лидером, Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание. В начале февраля Зеленский заявил, что сможет вести прямые переговоры с Путиным, если других вариантов в рамках урегулирования не будет.

Ранее Трамп после перепалки с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля заявил, что украинский лидер не хочет мира. Они поспорили насчет украинского урегулирования, в итоге Трамп потребовал, чтобы украинская делегация покинула Белый дом.

В день выступления Трампа в конгрессе, Зеленский также заявил в своем Х о желании исправить последствия последней встречи с Трампом в Белом доме и согласился «работать под сильным руководством» лидера США.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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