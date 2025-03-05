 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский сообщил о подготовке «первых шагов» к миру

Сюжет
Военная операция на Украине
План будет скоро готов, заявил Зеленский. Накануне он назвал первым этапом урегулирования военного конфликта освобождение пленных, запрет на применение ракет и дронов и «перемирие на море»
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Украина работает над «планом первых шагов» по приближению мира, он будет готов в ближайшее время, сообщил президент страны Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Лидеры обсудили недавний саммит в Лондоне, посвященный поддержке Киева. «Европа имеет общее видение относительно окончания войны и гарантий безопасности. Она должна быть за столом будущих переговоров вместе с Украиной и США», — написал Зеленский в телеграм-канале. В другом посте он сообщил, что обсудил подготовку плана с премьером Нидерландов Диком Схоофом, отметив, что «первые шаги для приближения справедливого мира очень важны».

США и Украина обсудили дату и место переговоров о мире
Политика
Площадь&nbsp;Независимости в Киеве, Украина, 4 марта 2025 года

Накануне Зеленский написал в X, что первым этапом урегулирования военного конфликта с Россией могут стать освобождение пленных, запрет на применение ракет, дронов и удары по объектам инфраструктуры, а также «перемирие на море», если Москва сделает то же самое. Он выразил сожаление по поводу недавней ссоры с президентом США Дональдом Трампом и заявил о готовности работать с ним.

Вскоре после этого Трамп во время выступления с обращением к конгрессу заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности Киева к переговорам (как уточнила посол Украины Александра Маркарова, речь о посте Зеленского в соцсети, отдельного письма не было). Трамп сообщил также о «мощных сигналах» от России.

5 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак после разговора с советником американского президента Майком Уолтцем анонсировал скорую встречу делегаций двух стран. «Обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений», — заявил он. Первые российско-американские переговоры, где также обсуждалась Украина, прошли 18 февраля в Эр-Рияде.

Кремль называл США своим главным «визави» в переговорах о мире с Украиной, отмечая, что Киев «так или иначе» будет задействован в них. Президент Владимир Путин говорил, что, когда конфликт начнет обсуждаться по существу, Москва не откажется от участия европейских стран.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина мирное урегулирование Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский назвал первые шаги к завершению боевых действий
Политика
Песков напомнил о нюансах в связи с письмом Зеленского Трампу о мире
Политика
Зеленский поговорил со Стармером перед заявлением о стремлении к миру
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 17:33
Зеленский сообщил о подготовке «первых шагов» к мируПолитика, 21:25
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Власти Белгородской области рекомендовали вузам перейти на очную формуОбщество, 21:23
Путин встретился с победившим на президентских выборах в Абхазии ГунбойПолитика, 21:11
Орбан решил выяснить у лидеров ЕС, как они собираются победить без СШАПолитика, 21:08
Хоккеиста увезли на скорой с матча чемпионата России по бендиСпорт, 21:04
Российский бизнес сократил прибыли в 2024 годуЭкономика, 20:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Киеве оценили срок исчерпания запасов ракет для PatriotПолитика, 20:53
Овечкин будет жертвовать деньги на борьбу с раком после каждой шайбыСпорт, 20:33
Дума приняла закон о повторной выдаче земельных участковОбщество, 20:30
Умер режиссер Шерстобитов, снявший «Каникулы президента»Общество, 20:26
Россельхозбанк обошел запрет Apple с помощью «Учета надоя»Финансы, 20:24
Володин указал Мурашко на качество подготовки врачей в непрофильных вузахОбщество, 20:20
Саудовская Аравия запустила новую боксерскую лигу с UFC и WWEСпорт, 20:12