Зеленский сообщил о подготовке «первых шагов» к миру

План будет скоро готов, заявил Зеленский. Накануне он назвал первым этапом урегулирования военного конфликта освобождение пленных, запрет на применение ракет и дронов и «перемирие на море»

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Украина работает над «планом первых шагов» по приближению мира, он будет готов в ближайшее время, сообщил президент страны Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Лидеры обсудили недавний саммит в Лондоне, посвященный поддержке Киева. «Европа имеет общее видение относительно окончания войны и гарантий безопасности. Она должна быть за столом будущих переговоров вместе с Украиной и США», — написал Зеленский в телеграм-канале. В другом посте он сообщил, что обсудил подготовку плана с премьером Нидерландов Диком Схоофом, отметив, что «первые шаги для приближения справедливого мира очень важны».

Накануне Зеленский написал в X, что первым этапом урегулирования военного конфликта с Россией могут стать освобождение пленных, запрет на применение ракет, дронов и удары по объектам инфраструктуры, а также «перемирие на море», если Москва сделает то же самое. Он выразил сожаление по поводу недавней ссоры с президентом США Дональдом Трампом и заявил о готовности работать с ним.

Вскоре после этого Трамп во время выступления с обращением к конгрессу заявил, что получил письмо от Зеленского о готовности Киева к переговорам (как уточнила посол Украины Александра Маркарова, речь о посте Зеленского в соцсети, отдельного письма не было). Трамп сообщил также о «мощных сигналах» от России.

5 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак после разговора с советником американского президента Майком Уолтцем анонсировал скорую встречу делегаций двух стран. «Обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений», — заявил он. Первые российско-американские переговоры, где также обсуждалась Украина, прошли 18 февраля в Эр-Рияде.

Кремль называл США своим главным «визави» в переговорах о мире с Украиной, отмечая, что Киев «так или иначе» будет задействован в них. Президент Владимир Путин говорил, что, когда конфликт начнет обсуждаться по существу, Москва не откажется от участия европейских стран.