Песков заявил об отсутствии договоренностей по визиту Путина в Турцию

Переговоры между Россией и Турцией продолжаются на разных уровнях, однако официальных решений о визите президента России Владимира Путина в Турцию пока нет. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока каких-то нет конкретных договоренностей, наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях», — отметил Песков, отвечая на вопрос о подготовке визита.

Он также напомнил о недавнем визите председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Турцию, который, по его словам, прошел успешно.

«Очень успешный визит Матвиенко был на прошлой неделе, продуктивные контакты [идут] на уровне министров иностранных дел. Поэтому общение идет, но на высшем уровне пока четких договоренностей нет, хотя есть действующее приглашение… И [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана — приехать к нам, и нам — приехать в Турцию», — добавил представитель Кремля.

Обсуждение места проведения следующего раунда переговоров между Россией и США Песков назвал преждевременным.

«Об этом рано пока говорить», — сказал пресс-секретарь.

27 февраля в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США. Стороны рассмотрели вопросы финансирования дипмиссий и создания условий для работы дипломатов. Особое внимание уделили возврату России шести объектов недвижимости, изъятых в США в 2016–2018 годах. В российском министерстве подчеркнули, что практические результаты этих переговоров могли бы способствовать улучшению двусторонних отношений.

Также Москва предложила рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения между странами.

В консультациях участвовали директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Дарчиев, которого рассматривают на пост посла в США, и заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Евразии Соната Коултер.

В конце февраля Анкару посетил также глава МИД России Сергей Лавров. Министр встретился с Эрдоганом и провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. По итогам переговоров в Турции Лавров договорился о поддержании активного политического диалога между Москвой и Анкарой, включая вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в феврале Турцию посетил украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой. В ходе переговоров с ним Эрдоган подчеркнул приверженность Анкары принципам территориальной целостности и суверенитета Украины.

Турецкий лидер отметил, что его страна продолжает прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта и рассчитывает на достижение стабильности в 2025 году. Киев также выразил надежду на завершение противостояния в этом году.