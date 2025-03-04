 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков заявил об отсутствии договоренностей по визиту Путина в Турцию

Переговоры между Россией и Турцией продолжаются на разных уровнях, однако официальных решений о визите президента России Владимира Путина в Турцию пока нет. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока каких-то нет конкретных договоренностей, наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях», — отметил Песков, отвечая на вопрос о подготовке визита.

Он также напомнил о недавнем визите председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Турцию, который, по его словам, прошел успешно.

«Очень успешный визит Матвиенко был на прошлой неделе, продуктивные контакты [идут] на уровне министров иностранных дел. Поэтому общение идет, но на высшем уровне пока четких договоренностей нет, хотя есть действующее приглашение… И [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана — приехать к нам, и нам — приехать в Турцию», — добавил представитель Кремля.

Обсуждение места проведения следующего раунда переговоров между Россией и США Песков назвал преждевременным.

«Об этом рано пока говорить», — сказал пресс-секретарь.

Эрдоган заявил о надежде на мир на Украине в 2025 году
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

27 февраля в Стамбуле прошли переговоры делегаций России и США. Стороны рассмотрели вопросы финансирования дипмиссий и создания условий для работы дипломатов. Особое внимание уделили возврату России шести объектов недвижимости, изъятых в США в 2016–2018 годах. В российском министерстве подчеркнули, что практические результаты этих переговоров могли бы способствовать улучшению двусторонних отношений.

Также Москва предложила рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения между странами.

В консультациях участвовали директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Дарчиев, которого рассматривают на пост посла в США, и заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Евразии Соната Коултер.

В конце февраля Анкару посетил также глава МИД России Сергей Лавров. Министр встретился с Эрдоганом и провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. По итогам переговоров в Турции Лавров договорился о поддержании активного политического диалога между Москвой и Анкарой, включая вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в феврале Турцию посетил украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой. В ходе переговоров с ним Эрдоган подчеркнул приверженность Анкары принципам территориальной целостности и суверенитета Украины.

Турецкий лидер отметил, что его страна продолжает прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта и рассчитывает на достижение стабильности в 2025 году. Киев также выразил надежду на завершение противостояния в этом году.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Россия Турция
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
МИД Турции поддержал стремление Украины в НАТО, но призвал к реализму
Политика
Власти Турции опровергли переговоры об отправке миротворцев на Украину
Политика
Эрдоган назвал Турцию «идеальным местом» для переговоров по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Песков заявил об отсутствии договоренностей по визиту Путина в ТурциюПолитика, 05:32
Над Воронежской областью сбили несколько дроновПолитика, 05:21
В Белом доме заявили, что Зеленский «укусил руку, которая его кормит»Политика, 05:05
По подозрению в убийстве с расчленением в Петербурге задержали супруговОбщество, 04:40
FT узнала о предложении Франции по активам России и гарантиям для КиеваПолитика, 04:18
Трамп назвал владельца найденного в Белом доме кокаинаПолитика, 03:37
Захарова осудила извинения за песню «Катюша» на молдавском фестивалеПолитика, 03:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп приостановил всю военную помощь УкраинеПолитика, 03:07
Трамп рассказал о принесенном им России гореПолитика, 02:55
Трамп удвоил пошлины на товары из КитаяПолитика, 02:31
«Сбер» объявил о снижении ставок по ипотекеФинансы, 02:01
Мэр Одессы сообщил о приостановке работы трех котельныхПолитика, 01:46
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбойОбщество, 01:39
Зеленский назначил Залужного постпредом при морской организации ООНПолитика, 01:08