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Военная операция на Украине ,  
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Лавров встретился с главой МИД Турции

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров (слева) и Хакан Фидан
Сергей Лавров (слева) и Хакан Фидан (Фото: МИД России)

Глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в ходе визита в Анкару, передает корреспондент РБК. Перед этим дипломаты пообщались на полях встречи глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Йоханнесбурге.

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в турецкую столицу накануне вечером.

Ранее CNN Türk сообщил, что на переговорах будут обсуждаться вопросы, связанные с военным присутствием России в Сирии и украинским урегулированием. По данным телеканала, министры намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества: торговлю, энергетику и туризм. Источники CNN Türk также сообщили, что состоится обмен мнениями о прекращении боевых действий на Украине с целью достижения «справедливого и прочного мира», а также будут обсуждаться недавние контакты между США и Россией и вклад, который Турция может внести в этот процесс.

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Политика
Сергей Лавров

На прошлой неделе турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источники анонсировал визит Сергея Лаврова в Турцию. Помимо главы МИД России, 26–27 февраля страну также посетит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщал A Haber. По информации телеканала, главы МИД России примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

17 февраля Турцию посетил президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена. В ходе визита они встретились с президентом Турции и его супругой Эмине. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе обмен российских и украинских военнопленных, а также продовольственную безопасность. По словам турецкого президента, на встрече с Зеленским он «выразил решительную поддержку» Украине.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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