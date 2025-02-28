МИД рассказал об итогах переговоров с США в Стамбуле

Делегации России и США обсудили финансирование дипмиссий, работу дипломатов, Москва также предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение, заявили в МИДе. В Госдепе сообщили о договоренности провести новую встречу

Фото: Андрей Любимов / РБК

МИД России опубликовал заявление по итогам переговоров с делегацией США в Стамбуле 27 февраля. В ведомстве заявили, что «дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе».

Стороны обсудили обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий и создание условий для работы дипломатов. Особое внимание было уделено возвращению России шести объектов недвижимости в США, незаконно изъятых в 2016–2018 годах. «Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран», — отметили в МИД России.

Также Москва предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

С российской стороны в консультациях участвовал директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Дарчиев — основной кандидат на должность посла Москвы в Вашингтоне. Американскую сторону представляла заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись первые с начала военной операции на Украине переговоры между делегациями России и США, которые продлились четыре с половиной часа. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая нормализацию двусторонних отношений и восстановление работы посольств в Москве и Вашингтоне. Помощник президента России Юрий Ушаков оценил встречу как «неплохую», отметив, что стороны провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что целью встречи в Эр-Рияде было «определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира или нет». По его словам, возможность встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от прогресса в мирной сделке по Украине, и она «должна быть субстантивной».

27 февраля прошла вторая встреча делегаций России и США в Стамбуле, которая продлилась шесть с половиной часов. Глава российского МИДа Сергей Лавров называл ее темой работу посольств. Как уточняла официальный представитель ведомства Мария Захарова, переговоры проходили «на экспертном уровне». В Госдепе сообщили, что Коултер и Дарчиев договорились о новой встрече в ближайшем будущем, но ее дата и место пока не определены.

Должность посла России в США остается вакантной после завершения работы Анатолия Антонова осенью 2024 года. Американским послом в Москве с 2023-го является Линн Трейси.