Лавров встретился с Эрдоганом

Сергей Лавров (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: МИД России)

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Глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК. Перед этим российский министр провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Лавров прибыл с визитом в Анкару накануне вечером. Выступая на совместной пресс-конференции, он рассказал, что обсудил со своим турецким коллегой двустороннее сотрудничество, безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», а также ситуацию на Ближнем Востоке и Украине.

Фидан подтвердил, что Турция по-прежнему готова предоставить свою площадку и оказать любое другое содействие мирным переговорам между Россией и Украиной.

В видеообращении, опубликованном по случаю трехлетней годовщины с начала конфликта, Эрдоган выразил надежду на завершение военных действий в 2025 году. По его словам, Анкара продолжит работать над установлением справедливого и длительного мира.

Ранее CNN Türk сообщал, что главы МИД также обсудят вопросы, связанные с российским военным присутствием в Сирии; однако во время общения со СМИ министры эту тему не затронули. Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, оба располагаются на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет