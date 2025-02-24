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Военная операция на Украине ,  
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Лавров встретился с Эрдоганом

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров (слева) и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган
Сергей Лавров (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: МИД России)

Лавров встретился с Эрдоганом
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Глава МИД России Сергей Лавров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК. Перед этим российский министр провел переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Лавров прибыл с визитом в Анкару накануне вечером. Выступая на совместной пресс-конференции, он рассказал, что обсудил со своим турецким коллегой двустороннее сотрудничество, безопасность газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», а также ситуацию на Ближнем Востоке и Украине.

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Сергей&nbsp;Лавров

Фидан подтвердил, что Турция по-прежнему готова предоставить свою площадку и оказать любое другое содействие мирным переговорам между Россией и Украиной.

В видеообращении, опубликованном по случаю трехлетней годовщины с начала конфликта, Эрдоган выразил надежду на завершение военных действий в 2025 году. По его словам, Анкара продолжит работать над установлением справедливого и длительного мира.

Ранее CNN Türk сообщал, что главы МИД также обсудят вопросы, связанные с российским военным присутствием в Сирии; однако во время общения со СМИ министры эту тему не затронули. Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, оба располагаются на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет

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Сергей Лавров Реджеп Тайип Эрдоган встреча Россия Турция
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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