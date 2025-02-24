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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган заявил о надежде на мир на Украине в 2025 году

Сюжет
Военная операция на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Pilar Olivares / Reuters)

Турция продолжает прилагать все усилия по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает на обеспечение мира в 2025 году, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает Yeni Şafak.

«Мы остаемся приверженными дипломатии и диалогу и надеемся, что этот процесс станет отправной точкой для завершения боевых действий и установления долгосрочного мира», — заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что справедливый и устойчивый мир возможен только при равенстве обеих сторон в переговорном процессе. По его словам, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе недавней встречи в Анкаре они обсудили возможность посреднической роли и готовность Турции предоставить площадку для переговоров.

Эрдоган принял Зеленского в день переговоров США и России в Эр-Рияде
Политика
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган также выразил надежду, что 2025-й станет годом мира, а не продолжения конфликта.

Турецкий президент принял Зеленского в день переговоров США и России в Эр-Рияде, 18 февраля. Директор по коммуникациям главы Турции накануне сообщил, что встреча Эрдогана и Зеленского будет посвящена стратегическому партнерству, укреплению двустороннего сотрудничества, а также ситуации на Украине и другим международным вопросам.

23 февраля Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры по Украине в Турции. «Турция <...> может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе в качестве принимающей стороны», — передала слова канцелярия турецкого лидера.

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Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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