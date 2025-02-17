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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский прибыл в Турцию

Зеленский прибыл в Турцию для встречи с Эрдоганом
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский прибыл в Турцию,17 февраля 2025 года
Владимир Зеленский прибыл в Турцию,17 февраля 2025 года (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Его сопровождает жена Елена Зеленская. Президент уточнил, что в ходе визита они встретятся с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган.

Зеленский рассказал, что они будут обсуждать обмен военнопленными с Россией и вопросы продовольственной безопасности.

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Как сообщал директор по коммуникациям турецкого президента Фахреттин Алтун, встреча двух лидеров состоится во вторник, 18 февраля. В тот же день в Саудовской Аравии помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров встретятся с делегацией США. Самолет российской делегации прибыл в Эр-Рияд вечером 17 февраля.

Зеленский тоже должен поехать в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по Ближнему Востоку, однако участвовать в российско-американских переговорах он не будет. Ранее президент Украины посетил ОАЭ.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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