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Военная операция на Украине ,  
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Лавров договорился поддерживать с Турцией диалог по Украине

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Военная операция на Украине

По итогам переговоров в Турции министр иностранных дел России Сергей Лавров договорился поддерживать активный диалог между Москвой и Анкарой по Украине, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Условлено и впредь поддерживать активный российско-турецкий политический диалог, в том числе по украинскому кризису и другим представляющим взаимный интерес темам международных отношений», — говорится в сообщении.

Лавров прибыл в Анкару вечером 23 февраля. Российский министр встретился в турецкой столице с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел республики Хаканом Фиданом.

Лавров встретился с Эрдоганом
Политика
Сергей Лавров (слева) и&nbsp;Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее в феврале Турцию посетили украинский президент Владимир Зеленский и его супруга Елена. На встрече с украинским лидером Эрдоган заявил о неоспоримости территориальной целостности и суверенитета Украины.

По словам турецкого президента, Анкара продолжает прилагать все усилия по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает на обеспечение мира в 2025 году. Киев также надеется завершить конфликт с Россией в этом году.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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