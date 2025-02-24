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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Будущий канцлер Германии заявил о безразличии Трампа к судьбе Европы

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Администрацию президента США Дональда Трампа не заботит судьба Европы, заявил в интервью немецкой телекомпании ARD будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

«После высказываний Дональда Трампа на прошлой неделе стало ясно, что это правительство мало заботится о судьбе Европы», — сказал он (цитата по Reuters).

Говоря о судьбе Североатлантического альянса, Мерц сказал, что ему любопытно, «будем ли мы тогда по-прежнему говорить о НАТО в его нынешнем виде или нам придется гораздо быстрее создать независимую европейскую оборонную структуру».

Досрочные парламентские выборы в Германии прошли 23 февраля. Первое место на них занял блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС, «Союз») Мерца. Будущему канцлеру предстоит сформировать коалиционное правительство.

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Североатлантический альянс снова нужно сделать великим. Европейские лидеры «должны взять на себя основную ответственность за защиту континента», что требует увеличения расходов на оборону с 2 до 5% ВВП как можно скорее, призвал Хегсет.

Портал Axios в середине февраля рассказал, как Трамп своими решениями «ошеломил, задушил и унизил» Европу. Речь шла о решении республиканца начать прямые переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине без участия украинских властей и европейских лидеров.

Такой же эффект произвели позиция Трампа по ответным пошлинам, которые могут затронуть ЕС, и отказ Соединенных Штатов подписать декларацию на саммите по ИИ в Париже.

Кроме того, на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об отступлении Европы от некоторых ее важнейших ценностей. По его мнению, проблема заключается в том, что европейские власти должны подтвердить свой мандат на демократию. Они не должны вредить оппонентам, сажать их в тюрьмы и давить на средства массовой информации.

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Фридрих Мерц Дональд Трамп США Германия НАТО
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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