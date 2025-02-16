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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Axios рассказал, как Трамп «задушил и унизил» Европу

Axios: решения Трампа ошеломили и унизили Европу
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп своими решениями в течение трех дней «ошеломил, задушил и унизил» Европу, сообщает портал Axios.

Портал отмечает, что речь идет о решении Трампа начать прямые переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине без участия украинских властей и европейских лидеров.

Такой же эффект произвели призывы министра обороны США Пита Хегсета к тому, чтобы европейские страны взяли на себя основную ответственность на собственную оборону, позиция Трампа по ответным пошлинам, которые могут затронуть ЕС, а также отказ Соединенных Штатов подписать декларацию на саммите по ИИ в Париже.

По данным издания, отношения особенно обострились после заявлений американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Так, он назвал чиновников Европейского союза «комиссарами», обвинил их в цензуре своих граждан, а также раскритиковал Румынию за отмену результатов выборов 24 ноября. «Что меня беспокоит, так это угроза изнутри. Отход Европы от некоторых из ее основополагающих ценностей: ценностей, общих с Соединенными Штатами Америки», — отметил вице-президент.

Спецпредставитель Трампа допустил, что ЕС не будет на мирных переговорах
Политика
Кит Келлог

В среду, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Трампом. После него республиканец заявил о достигнутой договоренности «немедленно» начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле подтвердили состоявшийся разговор и уточнили, что вопросы о снятии санкций и принадлежности утраченных Киевом территорий в ходе него не поднимались.

После этого Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал трехсторонние встречи сначала на полях Мюнхенской конференции, а после — в Саудовской Аравии. В Москве и Киеве эти сведения не подтверждали.

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог в ходе Мюнхенской конференции по безопасности допустил, что Европа, возможно, физически не будет представлена на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, но ее интересы учтут.

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Дональд Трамп США Европа
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
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