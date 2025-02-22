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Военная операция на Украине ,  
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Шольц призвал предоставить Украине место за столом переговоров

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images
Фото: Николетта Стоянова / Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал допустить представителей Украины до переговорного процесса в рамках урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом немецкий политик написал в социальной сети X.

«Вопросы европейской безопасности должны обсуждаться с европейцами», — написал Шольц в соцсети X после проведения телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Кроме того, канцлер добавил, что Германия продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир.

Шольц раскрыл Зеленскому детали своего разговора с Путиным
Политика
Владимир Зеленский (слева) и Олаф Шольц

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Олафом Шольцем накануне, 21 февраля. В ходе беседы он обсудил противовоздушную оборону Украины и состоявшийся ранее разговор Зеленского и специального посланника президента США по украинскому урегулированию Кита Келлога.

Помимо этого, в течение суток Зеленский обзвонил пятерых европейских лидеров. В их числе — премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Польши Анджей Дуда, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Словении Роберт Голоб.

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Германия Олаф Шольц Украина переговоры
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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