Шольц призвал предоставить Украине место за столом переговоров
Канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал допустить представителей Украины до переговорного процесса в рамках урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом немецкий политик написал в социальной сети X.
«Вопросы европейской безопасности должны обсуждаться с европейцами», — написал Шольц в соцсети X после проведения телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Кроме того, канцлер добавил, что Германия продолжит поддерживать Киев до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Олафом Шольцем накануне, 21 февраля. В ходе беседы он обсудил противовоздушную оборону Украины и состоявшийся ранее разговор Зеленского и специального посланника президента США по украинскому урегулированию Кита Келлога.
Помимо этого, в течение суток Зеленский обзвонил пятерых европейских лидеров. В их числе — премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Польши Анджей Дуда, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Словении Роберт Голоб.
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